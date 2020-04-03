«Осторожно, мошенники!»: Банк ВТБ вскрыл новые схемы аферистов, паразитирующих на теме кредитных каникул

Давно замечено: первыми на любой кризис или любой информационный повод реагируют мошенники всех мастей. Ажиотаж вокруг той или иной темы они используют для своих целей, изобретая новые схемы выкачивания денег из доверчивых граждан. Так, к примеру, перед Днем Победы они начинают обзвон пенсионеров, рассказывая им о несуществующих выплатах и выманивая данные банковских карт. Ну а уж на теме коронавируса циничные отморозки уж точно не могли не покуражиться.

Время не простое. Режим самоизоляции. При том, что в сложной ситуации из-за приостановки больших массивов малого и среднего бизнеса оказались сотни тысяч людей - работающие по трудовым договорам или самозанятые, которым во время простоя никто платить зарплату не будет. На большинстве висят банковские кредиты. При этом в России, чтобы поддержать жителей в период всеобщего карантина, объявили кредитные каникулы. И вот как раз это мошенники и взяли на вооружение.

Несколько схем, которыми пользуются аферисты, вскрыла служба безопасности банка ВТБ.

«Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов, - сообщили в ВТБ. - После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств».

Своих будущих жертв злодеи чаще всего находят через Интернет, размещая в Сети заманчивые объявления. Говоря по-простому, мошенники действуют так: «Эй, гражданин, давай деньги, мы тебе сейчас расскажем, как ты можешь списать задолженности по всем своим кредитам!» И человек действительно перечисляет не пойми кому свои кровные, а в итоге в лучшем случае ему наплетут кучу банальностей. В худшем - исчезнут, едва получив деньги.

Суть кредитных каникул, напомним, в том, что человек, у которого на время режима самоизоляции возникли трудности с работой или зарплатой, имеет право попросить у банка отсрочку по выплатам. Для этого нужно предоставить некоторые документы. А получить их, как вы понимаете, не всегда удается. И тут мошенники - тут как тут.

«Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях».

В ВТБ просят своих клиентов в случае возникновения каких-либо сложностей сразу напрямую обращаться в банк. Без сомнительных «посредников» и ушлых «советчиков».

Что важно знать, чтобы не стать жертвой мошенников:

1. Все обращения граждан по предоставлению кредитных каникул в ВТБ принимают только через колл-центр, в офис для этого идти не нужно. Режим самоизоляции все-таки.

2. Чтобы получить в банке отсрочку платежа, нужен лишь листок нетрудоспособности или документы, которые подтвердят финансовые трудности клиента. И все!

3. При этом, разумеется, все предоставленные документы банком проверяются. И уж тут липовые бумаги, которыми торгуют аферисты, ситуацию только усугубят.

«В случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме - вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, так как информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй».

ВТБ готовы сотрудничать - если того требует ситуация - с правоохранительными органами в поимках мошенников. Однако граждане, пострадавшие от вируса, должны и сами проявить бдительность и не идти на поводу у тех, кто пытается нажиться на сложной ситуации.

В общем, не лишним будет напомнить, что мошенник не дремлет. Как говорится, предупрежден - значит, вооружен.