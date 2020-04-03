Друг Лимонова заявил, что мог заразиться коронавирусом на похоронах писателя

Друг и личный юрист Эдуарда Лимонова Сергей Беляк в прямом эфире радиостанции Business FM заявил накануне, что у него симптомы, очень схожие с СOVID 19. По мнению адвоката, опасный вирус он мог «подхватить» на проводах в последний путь автора романа «Это я, Эдичка» и еще полутора десятков книг, большинство из которых вошли в историю русской литературы.

На пафосном Троекуровском погосте было немало сильных и известных людей. Малоизветстных и сильных – тоже. В том числе, гости из южной Европы. В частности, из Италии. Собственно, эти проводы сам адвокат Беляк, как он пояснил в радиоинтервью, и организовывал. А ныне покойный классик современной русской литературы, по словам юриста, в последнее время жил именно в квартире своего адвоката - в центре российской столицы.

- 14 дней с момента похорон Лимонова прошло – никаких симптомов у меня нет, - сообщил «КП» публицист Влад Шурыгин, - Я не видел и не слышал информацию о болезни Беляка. Возможно, сейчас попробую сдать анализ на коронавирус. Хотя из тех, с кем общался я на проводах Эдуарда Лимонова– ни у кого ничего похожего нет. Людей там было, по мои прикидкам, около полутора сотен. Конечно, сегодня все возможно. Но все-таки, если бы источником был кто-то на этой печальной церемонии – многие, наверняка, уже бы заболели. Я этого сейчас не вижу.

Мы обратились и к человеку, который первым сообщил о кончине Эдуарда Лимонова,

- Я прошел обязательный для всех парламентариев тест на коронавирус. Всем нам его сделали несколько дней назад, – сообщил «Комсомольской правде» депутат, писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, - И мне сообщили, что результат на тест отрицательный. То есть, я не болен. И ни у кого из депутатов, насколько мне известно, подтверждения на коронавирус тогда не было. Впрочем, меня, как и многих моих коллег, удивляет, что результаты проведенного анализа нам не выдали на руки. В чем причина такой секретности – мне непонятно. Как непонятно это и моим товарищам по Госдуме. В том числе, профессиональным врачам. Следующую неделю мы работаем «на удаленке». Никаких ухудшений самочувствия я не ощущаю. И, кстати, не прийти на похороны Эдуарда Лимонова 20 марта я просто не мог… А представителей Италии или каких то других стран я там не видел и с ними не общался.

Мобильный и рабочий номера адвоката Сергея Беляка 3 апреля не отвечали…Кстати, именно в это время он ждал вызванную накануне специализированную бригаду «скорой помощи», которая могла бы, по его предположению, сделать экспресс-анализ и при необходимости госпитализировать.