Коронавирус может оставить мир без миллиардеров

Пандемия коронавируса вызывает у людей неожиданные вопросы: по статистике, большинство умерших — пожилые. А средний возраст миллиардеров на земном шаре — 64,5 года. Получается, опасная болезнь грозит серьёзно порядить их ряды?

Ведь статистика — явно не в пользу старшего поколения. В одном из центров пандемии, Италии, на конец марта средний возраст заболевших составлял 63 года. В Китае 80% смертей пришлись на людей старше 60 лет. В США, которые в последние недели вышли на первое место по «короне», на пенсионеров приходится четверть заболевших — и почти три четверти смертей.

Казалось бы, такая социальная категория, как богатые и влиятельные, о своём здоровье позаботиться может. Но у «чумы-2020» уже есть статусные жертвы — например, 26 марта от неё умерла родственница нынешнего короля Испании — Мария Тереза Бурбон-Пармская; ей было 86 лет.

Впрочем, эксперты комментируют домыслы о «новом мире без миллиардеров» с долей скепсиса:

— Судя по исследованиям мировой академической науки, на результат бизнес-деятельности возраст прямого влияния не имеет, поскольку все зависит от амбиций и талантов человека, — рассказывает Ксения Доренко, старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО. — Яркий пример — создатель Facebook Марк Цукерберг, один из самых молодых миллиардеров в истории. И наоборот, французский предприниматель Бернар Арно в возрасте 71 года продолжает заниматься бизнесом, являясь одним из богатейших людей планеты. Возраст больше восприимчив к болезням и регенеративным способностям человека. А результат бизнеса зависит напрямую от целей предпринимателя, его делового чутья и эффективности управленческих решений. История знает множество примеров, и не только в бизнесе, когда молодые становились лидерами, президентами и руководителями корпораций. Соответственно, возраст можно считать достаточно весомым фактором скорее в вопросах здоровья человека, а не результатах его деятельности.

— Вопрос в том, а кого считать миллиардером, — говорит политолог Михаил Фрибен. — Ведь цифры со множеством нулей, которые рисуются в рейтингах наподобие «списка самых богатых по версии журнала Forbes» — это, в большинстве своём, не реальные деньги, а примерные подсчёты на основе капитализации твоей компании — биржевой цены её акций. Но в последние десятилетия мировая экономика (и, прежде всего, рынок ценных бумаг) сильно перегреты. Крупнейшие компании растут в кредит, потом выпускают ценные бумаги, берут под них новый займ — и так год за годом. Коронавирус — удобный повод разрушить эту пирамиду. Так что на какое-то время мир вполне может остаться без миллиардеров — в том смысле, что их капиталы усохнут, кое у кого — даже не до нуля, а до отрицательных величин. Ведь долги по кредитам всё равно надо будет отдавать.