2020-04-03T19:49:38+03:00
Общество

Волонтеры в Москве в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

Как работают волонтеры в Москве в период коронавирус и можно ли им стать
Андрей АБРАМОВ
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Такую карточку выдают волонтерам в Москве в период коронавируса для передвижения по городуТакую карточку выдают волонтерам в Москве в период коронавируса для передвижения по городуФото: Андрей АБРАМОВ
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Весна-2020 для многих станет ассоциироваться с самоизоляцией. Мера необходимая: ведь карантин признается эпидемиологами действенной мерой для борьбы с инфекциями. Вместе с тем в Москве живут миллионы пенсионеров. Людям старше 65 лет строго настрого рекомендована самоизоляция, поскольку выше риск заболеть COVID-2019. В период коронавируса в Москве на помощь готовы прийти волонтеры.

«КП» рассказывает, где принимают добровольцев, как стать и что для этого необходимо.

Кому помогают волонтеры в Москве

Прежде всего это пожилые люди, которые обратились в районную соцслужбу или позвонили по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-09. Также можно обращаться, если у вас хронические заболевания.

Что делают волонтеры

Помогают решать бытовые задачи, сопряженные с выходом из дома. Например, выносят мусор, покупают продукты, лекарства и даже могут выгулять собаку. Малоимущим пенсионерам также положены горячие обеды. Раньше их кормили в территориальной соцзащите, но теперь еду разносят социальные волонтеры.

Как стать волонтером в Москве

Есть две программы для волонтеров. Первую курирует Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. По состоянию на 3 апреля 2020 года необходимое количество добровольцев набрали. Однако вы можете подать заявку и вас внесут в резерв. Чтобы записаться, заходите на сайт ya-doma.ru.

Вторая программа более масштабная и нацелена на всю страну. Но в Москве по ней также можно стать волонтером в период коронавируса. Называется проект #МЫВМЕСТЕ. Записаться можно на сайте мывместе2020.рф. Выбирайте вкладку «Стать волонтером».

Что необходимо для работы волонтером в Москве

1. Возраст от 18 до 50 лет.

2. Отсутствие хронических заболеваний.

3. Опыт волонтерской работы будет преимуществом.

4. Пройти онлайн собеседование с куратором проекта.

5. Подписать договор волонтера.

Важно, что нельзя работать волонтером в Москве в период коронавируса, если с вашего возвращения из-за границы прошло менее 14 дней.

Как защищают волонтеров

Перед выходом на работу, измеряют температуру. Выдают одноразовые маску и перчатки.

Где предстоит работать

Кураторы, которых еще называют тим-лидеры — командными лидерами — стараются давать поручения в вашем районе. Но иногда требуется помощь и в соседних. В основном вся работа в пешеходной доступности от местной соцслужбы.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU

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