Количество скачиваний приложения «Мир привилегий» выросло в три раза

«Роснефть» активно развивает эффективность продажи топлива, а также других товаров и услуг на своих АЗС. Компания активно внедряет цифровые решения для увеличения скорости и качества обслуживания клиентов, что предусмотрено стратегией развития «Роснефть-2022».

В корпоративном секторе заправки «Роснефти» год назад первыми в России запустили сервис оплаты топлива через мобильный телефон. Клиент может бесконтактно оплачивать топливо на кассе через мобильное приложение «РН-Карт» на всех розничных точках «Роснефти», «BP», «ПТК» и «Башнефти». Заключение договора и активация виртуальных топливных карт производится онлайн, в короткие сроки и без посещения офиса продаж. После получения виртуальной топливной карты водитель сразу же может ею воспользоваться, установив приложение «РН-Карт» через App Store или Google Play на свой смартфон. Мобильное приложение с виртуальной топливной картой позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Также сервис доступен и в офлайн-режиме.

Для частных лиц компания совместно с банками МКБ и Тинькофф запустила сервис оплаты топлива через мобильные приложения «Мир привилегий» и Тинькофф. АЗС на розничной сети ВР («Роснефть» является оператором сети).

Эти мобильные приложения позволяют произвести оплату за топливо, не выходя из автомобиля. За последнее время только по приложению «Мир привилегий» зафиксирован троекратный рост скачиваний, что подтверждает востребованность такого вида услуг и готовность клиентов оперативно переключиться на дистанционное обслуживание.

«Роснефть» проводит информирование участников программ лояльности через e-mail, push и смс-рассылки о возможностях по бесконтактной оплате на АЗС Компании. Дополнительно все кассовые терминалы на АЗС компании (банк-эквайер «ВБРР») позволяют использовать бесконтактные способы оплаты (Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, PayPass, PayWave).