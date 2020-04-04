Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: После пандемии не останется мегаполисов и офисного планктона

«И треснул мир напополам...» - строчка из пророческой песни группы «Уматурман» к фильму «Ночной Дозор». Его сняли по роману популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Но та книга была скорее про мистику. А вот другой роман писателя, «Квази», вышел летом 2016 года - про мир, где бушует смертоносный вирус. Фантаст предвидел нынешние драматические события?

Зараза бьет по людям с властью?

- Сергей Васильевич, мир все-таки треснул напополам. В истории будут две эпохи - до коронавируса и после. Нет ли ощущения, что природа запустила механизм некоего очищения и переустройства мира? Вирус ведь бьет именно по пожилым. А это те люди, которые правят миром, - посмотрите на американского президента и его возрастных конкурентов, в списке «Форбс» на первых местах пожилые миллиардеры…

- Приписывать природе такое разумное поведение вряд ли стоит. Все проще. У пожилых людей, естественно, большое количество каких-то сопутствующих заболеваний, более слабый иммунитет. У многих была или есть онкология, лечение других болезней подразумевает использование супрессоров иммунитета - препаратов, которые его подавляют. Все совершенно естественно выглядит, и нет ощущения какой-то сознательной злонамеренности вируса.

- Получилось что-то вроде «идеального шторма», когда сошлись воедино разные неблагоприятные факторы?

- Скорее да. Практически любая болезнь по людям в возрасте бьет сильнее. У меня в романе «Квази» описан боевой вирус, который искусственно выводили с целью уничтожить взрослое и пожилое население. Вирус на основе ветрянки, которой дети болеют легко, а для взрослого человека это тяжелое заболевание. Почему, кстати, от ветрянки и не делают прививок - проще в детстве переболеть и дальше спокойно жить.

Писатель-фантаст Сергей ЛукьяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

Атомная бомба для бедных

- Этот «Квази» пророческим вышел. Как вам вообще пришла в голову идея про боевой вирус, который косит пожилых и взрослых? Молодые нынешний коронавирус гораздо легче переносят…

- Существует такое выражение, что биологическое оружие, вирусы - это атомная бомба для бедных. Сейчас конструирование каких-либо вирусов - довольно простой процесс. И, если какая-то террористическая группировка захочет устроить хаос, то почему бы и не создать вирус? Вот так у меня в романе и происходило.

- А нынешний коронавирус могли искусственно создать? В китайском городе Ухане, откуда все началось, есть секретная биолаборатория. Или вот спикер китайского МИДа заявил, что заразу им могли подкинуть американцы. Хотя США сейчас сами вышли на первое место по заболеваемости…

- Теоретически возможно все. На практике, я полагаю, это не более чем версии. Для оружия данный вирус бессмысленный - он поражает в основном стариков. А основной принцип биологического оружия - это поражать население призывного возраста. То есть он должен, наоборот, бить по молодым и, возможно, щадить детей или стариков. Сейчас картина прямо противоположная. Но версия искусственного создания нынешнего коронавируса тоже имеет право на существование. Я думаю, что международные организации, про которые мы знаем, и те, про которые мы не знаем, этот вопрос будут проверять.

Практически любая болезнь по людям в возрасте бьет сильнееФото: REUTERS

Всепланетная перезагрузка

- А если более глобально посмотреть на происходящее - вместе с медицинским кризисом идет и экономический. Литр нефти стоит, как бутылка минералки в «Пятерочке». И в экономике теперь все перевернется?

- Современное мироустройство требует для своего развития периодических сильных кризисов. Они свойственны капитализму, как нас учили еще в детстве, когда в стране существовала марксистско-ленинская идеология. То есть обычно в качестве такого кризиса, перезагрузки использовались какие-то глобальные геополитические потрясения. Развал СССР, Первая и Вторая мировые войны. Но сейчас ситуация такая, что крупная война слишком опасна для всех участников. Череда мелких войн, их сейчас достаточно много, видимо, не срабатывает должным образом. И я думаю, что появление этого неприятного и пугающего вируса могло быть… знаете, может быть, даже на подсознательном таком уровне использовано всеми мировыми державами. Как некий повод тряхнуть экономику и привести ее в порядок. Конечно, это огромный и страшный экономический кризис. Насколько я понимаю, в Штатах произойдет нечто похуже Великой депрессии. Что произойдет у нас, не знаю, но явно тоже что-то серьезное. И хорошо, кстати, что наша страна активно золото в последнее время закупала.

- Что это значит - мы можем золотой рубль выпустить, когда все окончательно грохнется и таким образом восстановим экономику?

- Мне кажется, что те вещи, которые физически ощутимы, они гораздо полезнее, чем эти виртуальные множественные фантики.

- Вы про доллары?

- Да. То есть государство, которое добывает полезные ископаемые, которое выпускает продукцию, оно будет чувствовать себя гораздо лучше, чем та страна, которая торгует бумажными фантиками, которые когда-то решили использовать в качестве общей валюты. Я надеюсь, что так оно и сложится. Мне кажется, Россия подошла не в самом плохом состоянии к происходящему шторму.

Пандемия случилась именно потому, что заболевшие свободно передвигались по миру. И такого мира, где стираются границы, больше не будетФото: REUTERS

- Мы наблюдаем не только экономический кризис, но и вообще крах идей глобализации - границы перекрываются, Евросоюз фактически распался…

- Происходит крах глобализации, закукливание государств внутри своих границ. Это неизбежно и даже хорошо на данном этапе. Потому что человечество в своем глобализационном процессе слегка опередило время. Я не в восторге от происходящего. Я не то что любитель глобализации, но, с другой стороны, возможность посещать ту же Европу по единой визе - что в этом плохого? Но глобализация в себе несла и много угроз, явных и неявных. Пандемия случилась именно потому, что заболевшие свободно передвигались по миру. И такого мира, где стираются границы, больше не будет.

- Наша цивилизация на развилке? И мы должны определиться, в каком мы дальше мире будем жить? Тоталитарном, где все под контролем? Именно этим объясняется успех Китая и Сингапура в борьбе с вирусом. Или в более расслабленном варианте, как в Италии и США…

- Это развилка. И неизбежно усиление контрольной роли государств. И оно никогда уже от этого не откажется. Так с любым государством. Потому что это закон его выживания. Ну, например, я думаю, что сейчас будет активно разгоняться тема ненужности и опасности бумажных денег. Все переводите на карточки, в банк, онлайн. Это очень жесткий элемент контроля. Его давно пытались продвинуть во всем мире, а сейчас очень удобный повод - вы же все знаете, что вирусы долго живут на деньгах, так что не платите наличными. Но мы не можем сейчас знать, какая тактика более правильная. Китайская, шведская или, может быть, не дай бог, итальянская в итоге окажется полезнее. Мы только через год-два поймем, какая страна лучше сыграла на этом поле.

- А все это происходящее может привести к тому, что США и Евросоюз отменят санкции против России?

- Происходящее, конечно, в какой-то мере повод обнулить какие-то претензии, конфликты. Это почти неизбежно будет происходить.

Cейчас будет активно разгоняться тема ненужности и опасности бумажных денег. Все переводите на карточки, в банк, онлайнФото: REUTERS

ВМЕСТО ВЫВОДА

Человек будущего не трогает лицо

- По каким сценариям все дальше может развиваться? Что будет с людьми?

- Сильно изменится модель поведения людей. Рукопожатия уйдут в прошлое. Ну или рукопожатие станет неким жестом доверия. Появятся какие-то широко распространенные приветствия, не связанные с касанием друг друга. Начнет вырабатываться привычка не хватать себя по каждому поводу за лицо, не ковыряться пальцами в зубах. Для повседневного образа жизни это все хорошо. Кстати, у одного из американских фантастов в коротком рассказе, написанном в 60-х годах, был такой момент: какой-то мальчик из будущего, посещая американский городок, с ужасом говорит: что вы делаете, вы все время себя трогаете, нельзя себя трогать за лицо! То есть можно предположить, что мальчик прибыл из будущего, где уже был коронавирус.

- Ну а если бы все происходящее было вашей книгой, какую вы концовку тогда бы написали?

- Мир был бы более рассредоточенным. Понятно, что крупные города - большие рассадники инфекции. В данной ситуации, наверное, надо подумать, что не стоит бесконечно укрупнять ту же самую Москву, стягивать сюда миллионы людей. Может быть, это повод остановиться, подумать и заняться подъемом и возрождением средних и малых городов России, которые давно страдают от нашего московского монстра, высасывающего все. Надо ожидать, что произойдет, - и я бы обязательно про это написал - какой-то сильный кризис офисного планктона. Когда собирается в опенспейсе огромное количество людей и тратят по 2 - 3 часа на дорогу до работы и обратно, а потом сидят и выполняют работу на таком же компьютере, как у них стоит дома. Это бессмыслица! Люди вполне могут делать эту работу удаленно, и сейчас мы в этом убедимся. А все эти настроенные в огромном количестве в той же Москве бизнес-центры сейчас могут обнаружить, что их слишком много и им придется перепрофилироваться на другие занятия.

Образование. Единственное, я не сторонник постоянного онлайн-обучения. Потому что образование - это еще и социализация, и контакт с учителем все равно необходим. Но, может быть, стоит задуматься, что какая-то часть учебного процесса действительно может выполняться из дома. То есть дети, возможно, будут ходить в школу не пять-шесть дней в неделю, а два или три. При этом это позволит на самом деле дифференцировать, по-хорошему, детей по уровню. Ну потому что мы же знаем - вот сидит класс, идет урок литературы, он интересен там пяти-шести ученикам, а остальным неинтересен. И не могут реализоваться те, кто серьезно хочет заниматься. А в будущем можно будет собирать дистанционно сильный класс по литературе - со всех концов города или даже, может быть, страны.