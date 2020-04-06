2020-04-06T02:43:25+03:00
Звезды

«В карантин такие фотки выкладывать, с ума сошёл»: Голый муж Наташи Королевой шокировал Инстаграм

Стриптизер Сергей Глушко, сидящий из-за коронавируса без работы, пустился во все тяжкие
Ирина СУХАНОВА
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Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: Инстаграм.Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: Инстаграм.
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Вся Москва соблюдает режим самоизоляции: из-за коронавируса в столице отменены все развлекательные мероприятия. Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (он же – Тарзан) остался без работы. Звезда стриптиза вынужден оттачивать свои навыки дома, разгуливая голым по квартире. Но, видимо, без внимания публики он чувствует себя не в своей тарелке. Поэтому Сергей решил поделиться в Инстаграме обнаженным снимком. На фото он стоит на фоне балконной двери, демонстрируя на камеру пятую точку.

Наверняка 50-летний Тарзан рассчитывал получить шквал комплиментов от поклонниц. Но вышло с точностью до наоборот – подписчиков в Инстаграме шокировал голый зад мужа Наташи Королевой.

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Чем порадует новый день?.....Солнце)))) - уже неплохо... Всем ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВОМЫСЛИЯ! #тарзан #тарзаншоу #карантин
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«В карантин такие фотки выкладывать, с ума сошёл», «Думал девушка, а присмотрелся, это наш дурачок», «Соседку напротив порадует вид с балкона», «И правда, в мире сейчас ж..а», «Интересно, у него есть одежда домашняя?», «Совсем совесть потерял...», «Неужели самому не стыдно? Уже сын взрослый», «Ну противно же», - пишут фолловеры в комментариях.

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу уже исполнилось 18 лет. К счастью, молодой человек не пошел по стопам отца. После школы он поступил в Высшую школу экономики на факультет востоковедения – сын Королевой с детства увлекался японским языком. Но потом гены взяли свое, и Архип решил строить карьеру в шоу-бизнесе. Недавно он записал дебютный клип «Бутылка вина». Наталья не раз рассказывала в интервью, что очень гордится сыном и его успехами на сцене.

Сама певица, как и все ее коллеги по шоу-бизнесу, сейчас находится в вынужденном отпуске. Концерты отменены, гастроли в ближайшие месяцы не предвидятся, и Наталья проводит время дома с семьей. Певица живет за городом, в подмосковном Крекшино, где у нее большой дом. Ближайшие соседи Королевой по поселку – Владимир Винокур и Лев Лещенко.

К слову, Лев Валерьянович недавно угодил в реанимацию с коронавирусной инфекцией – 78-летний певец вернулся из-за границы и внезапно почувствовал себя плохо. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, и артиста госпитализировали в клинику в Коммунарке. Общалась ли с ним семья Натальи Королевой, неизвестно. Но, судя по всему, Наташа добросовестно соблюдает карантин и не выходит из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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