Итальянские врачи: домашние животные тоже болеют коронавирусом

Специалисты итальянского Высшего института здоровья опубликовали доклад, в котором дают четкий вывод - домашние животные могут болеть коронавирусом. На данный момент в мире известно четыре случая заражения питомцев - две собаки и кошка оказались COVID-положительными в Гонконге и одна кошка - в Бельгии.Сейчас исследователи проводят соответствующие лабораторные исследования, которые подтверждают, что заразится могут кошки, собаки и мелкие грызуны, например хомяки и хорьки. При этом, болезнь, как и у человека, может протекать по-разному - и бессимптомно, и со всем сопутствующим проявлениями (рвота, диарея, кашель, одышка).

Итальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяев.

Сведений о распространении болезни от животных к животным или к человеку пока нет. Но вопрос этот пока изучение слабо, с соответствующих данные нет, поэтому врачи считают целесообразным в превентивных целях ограничить контакты зараженных вирусом COVID-19 со своими домашними животными. Кроме того, медики напоминают о необходимости соблюдать все гигиенические меры при обращении с питомцами, например, в обязательном порядке мыть руки после контакта с ними.

Отдельно итальянские врачи напоминают, что домашние питомцы несут нам радость и могут стать отдушиной в стрессовые времена. При отсутствии симптомов вируса проводить время со своим питомцем пойдет только на пользу и человеку, и четвероногим друзьям.