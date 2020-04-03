2020-04-03T23:26:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Итальянские врачи: домашние животные тоже болеют коронавирусом

Медики призывают изолировать питомцев от зараженных владельцев
Иван СЫСОЕВ
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Итальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяевИтальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяевФото: REUTERS
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Специалисты итальянского Высшего института здоровья опубликовали доклад, в котором дают четкий вывод - домашние животные могут болеть коронавирусом. На данный момент в мире известно четыре случая заражения питомцев - две собаки и кошка оказались COVID-положительными в Гонконге и одна кошка - в Бельгии.Сейчас исследователи проводят соответствующие лабораторные исследования, которые подтверждают, что заразится могут кошки, собаки и мелкие грызуны, например хомяки и хорьки. При этом, болезнь, как и у человека, может протекать по-разному - и бессимптомно, и со всем сопутствующим проявлениями (рвота, диарея, кашель, одышка).

Итальянские врачи отмечают, что питомцы "стали невинными жертвами": во всех случаях они подхватили вирус от своих хозяев.

Сведений о распространении болезни от животных к животным или к человеку пока нет. Но вопрос этот пока изучение слабо, с соответствующих данные нет, поэтому врачи считают целесообразным в превентивных целях ограничить контакты зараженных вирусом COVID-19 со своими домашними животными. Кроме того, медики напоминают о необходимости соблюдать все гигиенические меры при обращении с питомцами, например, в обязательном порядке мыть руки после контакта с ними.

Отдельно итальянские врачи напоминают, что домашние питомцы несут нам радость и могут стать отдушиной в стрессовые времена. При отсутствии симптомов вируса проводить время со своим питомцем пойдет только на пользу и человеку, и четвероногим друзьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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