Дмитрий Шепелев на новой работе будет получать чуть больше миллиона

37-летний Дмитрий Шепелев надеется, что его новое шоу выйдет в эфир. На этой неделе записаны первые (пилотные) выпуски, которые должны пройти все этапы согласования, подготовки к эфиру. Стоит отметить, что сейчас, когда миллионы людей сидят на карантине у телевизора, новый контент будет востребован и просмотрен огромной аудиторией.

Напомним, что в конце февраля телеведущий забрал трудовую книжку с Первого канала, где трудился больше десяти лет. Часть телезрителей узнала Дмитрия Шепелева после его эфиров с Юрием Николаевым в программе «Достояние республики». Именно в этот период Шепелев знакомится с Жанной Фриске, и у пары начинается роман. А в эфир Первого Дмитрия Шепелева вернули в 2017-м году – он уже был вдовцом, который в одиночку воспитывал сына Платона. Шепелев был благодарен за такую возможность – он стал ведущим шоу «На самом деле», которое быстро стало рейтинговым. Ежедневная программа, которая выходит на главном канале страны в прайм-тайм – дает ведущему не только стопроцентную узнаваемость, но и солидный заработок.

Говорят, что Дима получал в месяц почти 3 млн. руб. С учетом прежнего курса доллара, Андрей Малахов во времена работы на Первом, зарабатывал немногим больше.

Комната Платона Шепелева

- Если передача Шепелева будет утверждена, то на прежнюю зарплату он уже не сможет рассчитывать. Новые контракты сейчас заключают осторожно и с «осторожными цифрами». Поэтому Дима может рассчитывать на чуть больше миллиона рублей в месяц. В крайнем случае – на полтора. Больше он получал, потому что вел ежедневное топовое шоу канала. Если новый проект станет рейтинговым, то возможно в новом телесезоне и зарплата вырастет, - рассказала kp.ru коллега телеведущего.

Шепелев, написав заявление «по собственному желанию», отрабатывал две недели, и общался с потенциальными работодателями. Среди которых были и представителями «Пятницы!», а также «СТС Медиа» (каналы СТС, ЧЕ, Домашний). Без работы представители развлекательных каналов Шепелева не оставили. В начале текущей недели прошли новые съемки Шепелева, который был в кадре в слегка обновленном образе (стрижка называется фейд – выстриженные виски и затылок плавно переходят в основную прическу). Дмитрий устал от «скандал, интриг и расследований», поэтому теперь он пробуется, как ведущий развлекательного, познавательного проекта, где сможет проявить себя как интересный и эрудированный собеседник.

Новая прическа Дмитрия Шепелева

Телепроект Шепелева, несмотря на карантин, сняли со зрителями. При входе у всех измеряли температуру. Зрители и сообщили нам о съемках со знаменитостью. Шепелев отказался комментировать новую работы: пока рано, боится сглазить – вот и канал не называет. Будем надеяться, что без эфиров талантливый и раскрученный ведущий не останется. Если его первые съемки устроят руководство канала – скоро вновь увидим Шепелева в деле. И возможно даже не в одном проекте.

Напомним, что с прежнего места работы Шепелев ушел без скандалов и интриг. «Это не простой выбор, сделанный по обоюдному согласию», - сообщил в феврале Дмитрий Шепелев. А его коллега рассказал kp.ru: «В один из дней съемки «На самом деле» затянулись допоздна. Дольше, чем планировалось. Снимают за съемочный день сразу пару выпусков. Могут задерживаться эксперты, звезды. В очередной раз график сдвинулся, а Диме нужно было к определенному времени успеть домой. Дал волю эмоциям: мол, напрягают такие задержки, уволюсь. В итоге – держать не стали, но попросили отработать положенные по закону две недели…»

Дмитрия сейчас поддерживает гражданская супруга Екатерина Тулупова (слева)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Получая приличную заработную плату, Шепелев приобрел квартиру в элитной столичной многоэтажке, где теперь живет с семьей. Дмитрия сейчас поддерживает гражданская супруга Екатерина Тулупова. Пара вместе три года: сын Шепелева и дочка Тулуповой ходили в один детский сад, а теперь стали лучшими друзьями. Задача Дмитрия Шепелева обеспечить тот уровень жизни семье, к которому привыкли его близкие. К примеру, сын телеведущего посещает элитную школу – год обучения в нулевом классе обошелся заботливому папе в полтора миллиона рублей.

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