2020-02-23T17:51:11+03:00
Звезды

Как Шепелев потерял работу: «Дима психанул – теперь отрабатывает две недели»

Коллеги назвали kp.ru причину увольнения телеведущего
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Шепелев в эфире программы «На самом деле» последние две неделиШепелев в эфире программы «На самом деле» последние две неделиФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Дмитрий Шепелев отработал на Первом канале больше 10 лет. Узнаваемым телеведущим он стал, когда вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние республики». Кстати, за кулисами этого проекта он познакомился с Жанной Фриске. Когда Жанна заболела, Дмитрий был рядом – ездил с ней по клиникам, искал нужных докторов. После смерти любимой женщины, Шепелев стал отличным отцом для их сына Платона. Вскоре Дмитрий написал книгу «Жанна», короткое время вел развлекательное шоу на СТС «Два голоса». А потом Шепелеву повезло: ему доверили вести ежедневный проект «На самом деле» в прайм-тайм на главном канале страны — в эфир Первого Дмитрий вернулся в 2017 году.

Проект «На самом деле» стал рейтинговым, а Шепелев получил приличную зарплату. Говорят, что он зарабатывал ежемесячно почти 3 млн. руб. То есть столько же, сколько Малахов, когда работал на Первом – Андрей не скрывал, что получал $50 тыс. (3,2 млн. руб.).

Напомним, что Шепелев в своем инстаграме так обозначил причину увольнения: «Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». Конфликтов, как и попыток удержать Шепелева, не случилось. Так что же произошло? Ведь любой телевизионщиков вам скажет, что с такой работы сами не уходят: высокооплачиваемая должность на главном канале страны – мечта для любого телеведущего.

Дмитрий с Юрием Николаевым вел «Достояние республики» Фото: Первый канал

Дмитрий с Юрием Николаевым вел «Достояние республики»Фото: Первый канал

Сам Шепелев пока не разглашает причину увольнения. Поэтому мы выслушали версию его коллеги. «Дима в один из дней спешил домой, ему нужно было к определенному времени. Но его не отпустили, так как график съемок часто смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону две недели», - рассказал kp.ru коллега Шепелева одну из причин его увольнения.

Кроме того, в этом году Дмитрий ведет сына Платона в первый класс, поэтому он периодически задумывался о смене работы, чтобы скандальная тематика передачи не отражалась на имидже примерного отца.

Обычно телеведущие готовятся заранее к смене работы, уходят летом, а в сентябре (в новом телесезоне) появляются на другом канале. Спонтанный уход Шепелева означает, что какое-то время он будет искать работу – ждать предложений от других каналов, запусков новых проектов. Скорее всего, он получит приличное предложение. Правда непонятно, как скоро. Нужный опыт, благодаря «На самом деле» Шепелев получил. Пару месяцев назад Дмитрий Шепелев на вопрос Ксении Собчак не мешает ли ему телеобраз «милого мальчика, которого любят бабушки» отвечал так: «То, что со мной сейчас происходит – программа, которую я веду «На самом деле» - это далеко от слова милый. Это жесткая программа, она требует от меня жестких слов, жесткого поведения, жестких вопросов. В душе, я признаюсь тебе, мне порой неловко говорить то, что я говорю. Просто в силу того, что я боюсь обидеть человека, или боюсь показаться резким.То, что сейчас происходит – это не милый мальчик. Мальчик повзрослел. У мальчика есть определенная история, и эта важная веха в моей истории, и я за это благодарен». Наблюдать за Дмитрием Шепелевым в программе «На самом деле» телезрители смогут еще две недели. А потом рейтинговым проект будет вести другой телеведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек