Как Шепелев потерял работу: «Дима психанул – теперь отрабатывает две недели»

Дмитрий Шепелев отработал на Первом канале больше 10 лет. Узнаваемым телеведущим он стал, когда вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние республики». Кстати, за кулисами этого проекта он познакомился с Жанной Фриске. Когда Жанна заболела, Дмитрий был рядом – ездил с ней по клиникам, искал нужных докторов. После смерти любимой женщины, Шепелев стал отличным отцом для их сына Платона. Вскоре Дмитрий написал книгу «Жанна», короткое время вел развлекательное шоу на СТС «Два голоса». А потом Шепелеву повезло: ему доверили вести ежедневный проект «На самом деле» в прайм-тайм на главном канале страны — в эфир Первого Дмитрий вернулся в 2017 году.

Проект «На самом деле» стал рейтинговым, а Шепелев получил приличную зарплату. Говорят, что он зарабатывал ежемесячно почти 3 млн. руб. То есть столько же, сколько Малахов, когда работал на Первом – Андрей не скрывал, что получал $50 тыс. (3,2 млн. руб.).

Напомним, что Шепелев в своем инстаграме так обозначил причину увольнения: «Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». Конфликтов, как и попыток удержать Шепелева, не случилось. Так что же произошло? Ведь любой телевизионщиков вам скажет, что с такой работы сами не уходят: высокооплачиваемая должность на главном канале страны – мечта для любого телеведущего.

Дмитрий с Юрием Николаевым вел «Достояние республики»Фото: Первый канал

Сам Шепелев пока не разглашает причину увольнения. Поэтому мы выслушали версию его коллеги. «Дима в один из дней спешил домой, ему нужно было к определенному времени. Но его не отпустили, так как график съемок часто смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону две недели», - рассказал kp.ru коллега Шепелева одну из причин его увольнения.

Кроме того, в этом году Дмитрий ведет сына Платона в первый класс, поэтому он периодически задумывался о смене работы, чтобы скандальная тематика передачи не отражалась на имидже примерного отца.

Обычно телеведущие готовятся заранее к смене работы, уходят летом, а в сентябре (в новом телесезоне) появляются на другом канале. Спонтанный уход Шепелева означает, что какое-то время он будет искать работу – ждать предложений от других каналов, запусков новых проектов. Скорее всего, он получит приличное предложение. Правда непонятно, как скоро. Нужный опыт, благодаря «На самом деле» Шепелев получил. Пару месяцев назад Дмитрий Шепелев на вопрос Ксении Собчак не мешает ли ему телеобраз «милого мальчика, которого любят бабушки» отвечал так: «То, что со мной сейчас происходит – программа, которую я веду «На самом деле» - это далеко от слова милый. Это жесткая программа, она требует от меня жестких слов, жесткого поведения, жестких вопросов. В душе, я признаюсь тебе, мне порой неловко говорить то, что я говорю. Просто в силу того, что я боюсь обидеть человека, или боюсь показаться резким.То, что сейчас происходит – это не милый мальчик. Мальчик повзрослел. У мальчика есть определенная история, и эта важная веха в моей истории, и я за это благодарен». Наблюдать за Дмитрием Шепелевым в программе «На самом деле» телезрители смогут еще две недели. А потом рейтинговым проект будет вести другой телеведущий.