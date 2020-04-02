Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

Главный телебезработный страны вновь в деле! 37-летний Дмитрий Шепелев снялся в первом выпуске нового телепроекта.

Напомним, что в конце февраля Дмитрий Шепелев потерял высокооплачиваемую работу на Первом канале, где вел рейтинговую передачу «На самом деле». «Это не простой выбор, сделанный по обоюдному согласию», - озвучил официальную версию Шепелев. А коллега Дмитрия рассказал kp.ru: «В один из дней съемки проекта затянулись дольше, чем планировалось. Это обычная практика – за день снимают сразу несколько выпусков, где-то задерживаются эксперты, гости, звезды…. В общем вновь сдвинулось на позднее время, а Диме нужно было к определенному времени успеть домой. Не выдержал, сэмоционировал: мол, напрягают такие задержки, уволюсь. Не дословно – но смысл верный. Ну уволишься – увольняйся: держать никто не стал…»

Пессимисты прогнозировали, что внезапная потеря работы может обернуться для Дмитрия Шепелева затяжной безработицей – у телеведущих принято планово менять работу в конце телесезона, и в сентябре появляться на новом рабочем месте. Однако Шепелев не потерялся и не растерялся: он еще отрабатывая две недели, успел пообщаться с представителями «Пятницы!» и «СТС Медиа» (каналы СТС, ЧЕ, Домашний).

Дмитрий Шепелев с гражданской женой Екатериной Тулуповой (слева)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот результат – на этой неделе прошли съемки его новой телепередачи. Наконец-то свершилось то, о чем мечтал Шепелев: никаких «скандалов, интриг, расследований». Познавательное, развлекательное телешоу – студийная программа, где Дмитрий сможет раскрыться как интересный собеседник с богатым жизненным опытом. Несмотря на карантин, телепроект Шепелева снимали в присутствии зрителей, у которых проверили температуру перед входом в студию. Эти самые зрители и сообщили нам о съемках со знаменитостью. Сам Дмитрий не комментирует новую должность: рано, боится сглазить – даже канал скрывает. То, что новый проект отснят – еще не означает, что его покажут. Первые (пилотные) выпуски посмотрит руководство, утвердит – и только после этого начнется подготовка к эфиру, продолжаться съемки.

Дмитрия Шепелева поддерживает гражданская супруга Екатерина Тулупова. Пара вместе три года, и уже обзавелась совместным жильем – живут душа в душе. Шепелев успел уже выступить на заседании женского клуба – бизнес-проекта Тулуповой. Екатерина дама обеспеченная – дизайнер, архитектор, совладелица архитектурного бюро. Но и Шепелев старается не подвести семью и свою Катю – на двоих у них двое детей. У Тулуповой – дочь от предыдущих отношений, у Шепелева – сын, которого он воспитывал один после смерти мамы мальчика Жанны Фриске.