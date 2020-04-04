Коронавирус в Швеции, последние новости на 4 апреля 2020 года: никакого карантина всем назло

Коронавирус шагает по Европе, однако не во всех странах к инфекции относятся одинаково серьезно. Рассказываем про последние новости о коронавирусе в Швеции на 4 апреля 2020 года - здесь пошли по британскому сценарию, изолируя больных и давая остальным переболеть и приобрести иммунитет.

На 4 апреля в Швеции зарегистрировано 6078 случаев заболевания коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 15 февраля 2020 года.Серьезно ситуация начала развиваться с 9 марта. А самый большой прирост в 500 человек больных зафиксировал 2 апреля, совсем недавно.

Большая часть заболевших живет в Стокгольме - 2662 человека. Сейчас в стране погибли от инфекции уже более 300 человек. Более того, некоторые эксперты заявляют, что заражены вирусом могут быть уже более миллиона шведов - эта цифра рассчитана на основе математических моделей. К тому же в Швеции обсуждают информацию о том, что 4 из пяти зараженных могут не иметь никаких симптомов заболевания. Как выяснилось в середине марта, из 166 новых случаев заражения 130 не имели никаких симптомов.

Тем не менее, именно эта европейская страна остается единственной, которая пока не ввела никаких противоборствующих распространению коронавируса мер. Из серьезных ограничений здесь только запрет на то, чтобы собираться группами более 50 человек.

В остальном в стране как будто все нормально: работают детсады и школы, вернее - средние и младшие классы, отдыхают только студенты и старшеклассники, открыты магазины, бары, кафе, можно пользоваться транспортом, спокойно выходить из дома. Шведская столица по-прежнему наполнена народом.

Сейчас в Швеции продолжает работать международное сообщение. Границы остаются открытыми, а люди, которые вернулись из других стран не должны выдерживать обязательный карантин. Однако, сейчас вернуться в страну могут только ее граждане, гостей здесь не ждут.

При этом сами шведы соблюдают осторожность. Транспортная компания, которая занимается в стране перевозками пассажиров, отметила падение пассажиропотока в два раза.

Серьезно относятся к проблеме и ряд политиков:

- Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими, - отметил, обращаясь к гражданам страны премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Сейчас в стране все же начинают ужесточать меры. Например, здесь закрываются клубы, большие рестораны смотрят на количество посетителей. Развлечения на горнолыжных курортах закрылись еще на прошлой неделе.

С 6 апреля закроются все точки крупнейшей компании, которая владеет горнолыжными курортами Skistar.

Власти просят граждан провести дома пасхальные каникулы, которые наступят совсем скоро.

В Швеции в марте работодатели уволили 36,8 тысяч человек - это один из самых высоких результатов в истории.