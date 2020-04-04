2020-04-04T11:39:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 434 пациентов

Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020
Андрей АБРАМОВ
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Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в МосквеМы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в МосквеФото: Иван МАКЕЕВ
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Мэрия Москвы сообщила о 434 новых случаях заражения коронавирусом в Москве за сутки. Таким образом, с начала эпидемии в городе зарегистрировано 3357 случаев заболевания. Цифра включает как уже выздоровевших, так и скончавшихся пациентов.

Также в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Москве сообщили, что в столице скончались семь пациентов за минувшие сутки. О четверых было известно днем ранее, к ним прибавились еще трое.

— У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония, — сообщает оперштаб.

Согласно официальным данным московских властей, на 4 апреля 2020 года всего вылечились 168 пациентов, а погибли 24 человека.

В мэрии напоминают, что если вы заболели и среди симптомов есть повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, следует немедленно звонить в скорую.

Роспотребнадзор ранее рассказал, что под наблюдением медиков по всей стране находятся свыше 205 тысяч человек. Тестов на коронавирус было проведено более 639 тысяч.

До 30 апреля в Москве продолжает действовать режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости. Например, поход в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. Нарушителей ждет штраф в 4000 рублей, а если вы сели за руль — 5000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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