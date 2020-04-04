2020-04-04T08:40:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 4 апреля 2020: число заболевших подбирается к отметке в 120 тысяч

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Италии на 4 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 4 апреля 2020: медики каждый день ведут борьбу за жизни заболевшихКоронавирус в Италии, последние новости на 4 апреля 2020: медики каждый день ведут борьбу за жизни заболевшихФото: REUTERS
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В Италии до 31 июля введен режим ЧС. Страна занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним новостям на 4 апреля 2020 года, заболевших в Италии уже 119 827, скончавшихся - 14 681. А выздоровели от инфекции 19 758 человек.

Итальянцы не могут выходить из дома и просто гулять или ходить в гости. Максимум – поход в аптеку или в продуктовый магазин. Даже запретили свадебные и похоронные церемонии. А если вдруг кто-то нарушает карантинные меры, то ему светит огромный штраф – от 400 до 3000 евро. Это контролируют и патрулирующие улицы полицейские, и беспилотники. Да и сами итальянцы стараются лишний раз не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности жизни своих родных и свою собственную.

Тысячи медиков ведут неустанную борьбу за жизни заболевших. В городах открываются новые полевые госпитали. К примеру, последний открылся в Бергамо. Помогают медикам и российские специалисты. В благодарность за поддержку итальянцы даже приготовили для них настоящий борщ. И уже 6 апреля госпиталь сможет принять первых пациентов.

Последние новости по коронавирусу в Италии на 4 апреля 2020 года таковы: Египет выразил готовность оказать стране помощь в борьбе с инфекцией. Россия также продолжит оказывать поддержку Италии. Кроме того, автомобильная компания Automobili Lamborghini объявила, что начнет выпуск медицинских масок и защитных экранов для лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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