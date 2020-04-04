Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 4 апреля 2020: в стране 221 случаев заражения, два человека скончались

Узбекистан продолжает предпринимать усилия для уменьшение распространения короновирусной инфекции в республике, тем не менее в инфекционных отделениях и больницах пациентов становиться все больше. По состоянию на 9.00 4 апреля в республике 221 человек с коронавирусом. У 17 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, состояние четырех - тяжелое, двух - относительно тяжелое.

Уже взяты на карантин 100 тысяч человек. Вместе с тем в страну возвращены почти 13 000 наших граждан, которые также находятся на карантине. В Ташкентской области создается карантинная зона, способная принять 10 тысяч человек. Здесь уже размещены более 2,2 тысячи граждан, вернувшихся из-за рубежа.

В Зангиатинском районе возводятся 2 вирусологические больницы на 10 тысяч коек. В ближайшие дни в них будут введены в эксплуатацию корпуса на 2 тысячи коек.

До настоящего времени ввезены и доставлены в лечебные учреждения 245 тысяч тестов и около 700 тысяч средств защиты. Эта работа не прекращается.

3 апреля состоялось видеоселекторное совещание президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по вопросам поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному пандемией коронавируса.

- Работы по диагностике и лечению, карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и передовой зарубежный опыт, - сообщил глава республики. Прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, они участвуют в лечении больных. Ожидается приезд группы китайских специалистов. Кроме того, наши врачи поддерживают постоянную видеосвязь с зарубежными коллегами и обмениваются опытом.

- Сегодня я подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку нашей экономики, предпринимателей в нынешних сложных условиях. Как бы трудно это ни было и каких бы больших расходов бюджета оно ни потребовало, я решил принять дополнительные меры.

Так, согласно указу:

Предприниматели, занимающиеся туристической и гостиничной деятельностью, освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество до конца текущего года. Для них ставка социального налога снижается с нынешних 12 до 1 процента. Данной льготой смогут воспользоваться свыше 1 тысячи субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма.

Приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. Эта льгота поможет почти 150 тысячам индивидуальных предпринимателей.

Субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50 % по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября текущего года. Главное, предприниматели не выходя из дома могут уведомить налоговое ведомство об использовании данной льготы.

с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии снижается с нынешних 100 до 30 %.

Будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

В настоящее время фонд компенсирует 8% расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24 %.

Отныне государство будет компенсировать 12% расходов по кредитам с процентной ставкой до 28%.

Для этого из фонда предпринимателям будет выделено дополнительно более 400 миллиардов сумов на покрытие % по кредитам на сумму 3 триллиона сумов. Также будет отменено ограничение на предоставление поручительства только одному проекту одного предпринимателя.

Предпринимателям с положительной кредитной историей фонд будет предоставлять поручительство в размере до 75% от суммы кредита (в настоящее время - 50%). Верхняя граница суммы поручительства будет увеличена с нынешних 8 миллиардов до 10 миллиардов сумов.

Помощь в социальной сфере

По кредитам на 12 триллионов сумов населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств.

Я также подписал отдельное постановление по финансовой поддержке только встающих на ноги хлопково-текстильных кластеров, которые сегодня создают множество новых рабочих мест в селах. Согласно постановлению срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка, продлевается до 1 октября.

Определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий.

В частности, до конца этого года не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте таких основных потребительских товаров, как мука, растительное масло, мясная и молочная продукция, сахар, средства гигиены.

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов. Выплата этих пособий другим нуждающимся семьям также будет продолжена.

Благодаря этим мерам мы охватим еще более 120 тысяч малообеспеченных семей (в настоящее время – 600 тысяч).

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.

Расширим поддержку тем видам деятельности, которые осуществляются на дому.

К примеру, в стране действуют свыше 28 тысяч ремесленников. В прошлом году им выделено 50 миллионов долларов, в рамках 12,5 тысячи проектов ремесленники подготовили более 75 тысяч новых учеников.

В этом году сфере будет выделено еще 50 миллионов долларов. Создаваемые условия – большая возможность для ремесленников.

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