«Бизнес сейчас больше боится чиновников, чем коронавируса»

Из-за продленных до конца апреля «нерабочих дней» предприниматели в очередной раз взвыли: как кормить сотрудников, не имея возможность зарабатывать, и что будет с их предприятиями? Спецкорр «КП» посмотрел, в каких настроениях пребывают бизнесмены, у которых на глазах рушится дело всей жизни.

«Не будет продаж — все сдохнет...»

… В одном из крупнейших питомников страны, «Питомнике Савватеевых», который обосновался в Шаховском районе Подмосковья, десятки мужчин и женщин беспрерывно обрезают ветки, формируют кроны деревьев, мульчируют, перепахивают, подвязывают ярлычки на веточки растений… То же самое сейчас творится в двух филиалах питомника, расположенных в Тульской и Белгородской областях. Десятки тысяч всевозможных деревьев, сотни тысяч кустарников на 220 гектаров, более 200 сотрудников с огромным зарплатным фондом. Работа идет полным ходом, с легким треском лопаются почки, птички поют, весна на дворе — красота!.. Однако на гендиректоре питомника Ирине Савватеевой лица нет. Она показывает на горшки с небольшими деревцами, которые выстроились в длиннющие шеренги и тяжело вздыхает:

- Оказывается, не имеем права их продавать розничным покупателям. Есть разъяснения федерального Минсельхоза, что мы как сельхозпроизводитель с непрерывным циклом производства вроде как можем торговать в розницу, дабы не прерывать этот цикл. Однако большинство регионов не внесли такую продукцию в перечень товаров первой необходимости и, таким образом, наши продажи оказались под запретом. Садовые центры, где многое из этого продавалось, также закрылись. Тем более, что запуганный народ сидит по домам, опасаясь передвигаться по местности… Вот у этих растений в горшках сейчас как раз продажный срок, но покупателей нет. Поймите, это скоропортящийся товар!

В одном из крупнейших питомников страны, «Питомнике Савватеевых», который обосновался в Шаховском районе Подмосковья, десятки мужчин и женщин беспрерывно обрезают ветки, формируют кроны деревьев, мульчируют, перепахивают, подвязывают ярлычки на веточки раФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Так можно, наверное, посадить их в поля и дождаться лучших времен?

- Часть можно. Но для таких работ нужны дополнительные средства, а есть ли смысл вкладываться, когда мы уже сейчас знаем, что не сможем их продать?.. Да и где я найду столько свободной земли, подготовленной под посадки — это сотни тысяч растений в контейнерах! У питомников же, которые выращивают совсем маленькие растения, — цветы, клубнику в крохотных контейнерах, - вообще полная безысходность: их товар не может ждать покупателя месяцами. Им, похоже, выгоднее выбросить продукцию уже сегодня-завтра. Да и у нас все непросто. Видишь вон те полутораметровые яблоньки и груши? Если их в апреле-мае не продать, они перерастут, потеряют товарный вид без ухода и пересадки и считай, что все… Нам еще повезло — мы сельхозпредприятие, которому разрешено в эти «выходные» работать, но перспективы у нас весьма плачевные. Не будет продаж — все сдохнет, а, значит, уже скоро не будет денег ни на налоги, ни на зарплаты...

И Ирина Савватеева рассказывает об особенностях этой отрасли, оказавшейся на краю гибели.

«Апрель и май приносили нам больше всего»

Так вышло, что когда с развалом Союза умерли и советские питомники, саженцы для садов и озеленения городов долгое время завозили из Европы. Когда же появились отечественные энтузиасты-питомниководы, потребитель, привыкший к высокому качеству, стал требовать этого и от них. Но добиться этого можно было, лишь вкладывая огромные средства в технологии и обучение персонала. Получалось не у всех — многие вскоре обнаружили, что это очень высокорискованный бизнес.

- То засуха, то заморозки, то вредитель какой прилетит, - объясняет хозяйка питомника. - Нас даже страховщики отказываются страховать. Потом - труд преимущественно ручной, что предполагает большой коллектив. Самые серьезные вложения здесь делаются в конце зимы и ранней весной, а основной заработок приходится как раз на апрель и май. Апрель с продажами уже накрылся и сейчас мы в ситуации, близкой к тупиковой. Отличие этого производства от магазина в том, что нельзя просто так распродать и уйти: вон те деревья должны расти еще 3-4 года, а для этого мы должны вкладывать и вкладывать в них. Но будем ли мы существовать хотя бы через пару месяцев? А с этими людьми что будет?

Садовые центры, где многое из этого продавалось, также закрылись.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«На работу брали только местных»

Сотрудники питомника тем временем продолжают копошиться в земле. Я брожу по питомнику уже второй час и ловлю себя на мысли, что так и не встретил здесь ни одного смуглого трудящегося из Средней Азии. Разбежались?

- Их здесь и не было никогда, - отвечает Ирина. - Это политика нашей компании — брать на работу людей только из местных деревень и сел. В наших белгородском и тульском отделениях — то же самое. Всех учили, кого-то даже отправляли на стажировку за границу. Да - их труд дороже, чем труд гастарбайтеров, но это наша социальная ответственность — поддержать жизнь в русском селе, чтобы они зарабатывали здесь, не мыкались по стране вахтами в отрыве от семей.

Мы смолкаем, представляя невеселые перспективы близлежащих деревень. Где все эти люди, в случае разорения хозяйства, будут зарабатывать на жизнь? Тем более в новых реалиях, в которых даже в Москве с работой стало тяжело…

«Из-за закрытия регионов водители боятся везти товар!»

Хозяйка питомника осматривает ряды селекционного боярышника, который вскоре отправится на озеленение Ржевского мемориала, и мы говорим о еще одном печальном, но очевидном последствии. В обычное время немало заказов на березы-липы поступало от муниципалитетов — для озеленения городов. Однако любому мэру сегодня понятно, что из-за вынужденного простоя налоговые поступления в местные бюджеты резко сократятся, значит, власти будут сильно ужиматься и такая статья расходов, как «Озеленение», будет вычеркнута одной из первых…

- И мы автоматически теряем еще один мощный рынок сбыта, - грустно резюмирует Ирина Савватеева. - А вот вам еще один абсурд: мы выращиваем и декоративные растения, которые, боюсь, сможем продать далеко не все. К чему я? В годы Первой мировой в Великобритании заметили: раненые быстрее шли на поправку, если выполняли нехитрую работу в госпитальных садах. Это и успокаивает нервную систему, и небольшая физкультура, и фитонциды опять же. Были многочисленные исследования на эту тему и даже появился термин «садовая терапия». А сейчас что — людям ни саженцев не купить, ни в сады выйти, сидят по домам, психозы зарабатывают… Из-за этих «каникул» полетела вся отлаженная годами цепочка! Например, возникли неожиданные проблемы с транспортными компаниями.

- Водители коронавируса испугались?

- Нет, они люди смелые! Чиновников боятся! Транспортники отказываются везти товар, опасаются, что будут закрыты границы между регионами, уже просят справки, разрешающие проезд, но какие конкретно справки нужны и кто их выдает — у многих коллег нет полного понимания. Мало того — транспортники, когда брали груз, всегда смотрели, что можно подхватить на обратном пути, чтобы не возить воздух. Сейчас эта схема накрывается, а потому некоторые из них увеличивают стоимость своих услуг на 10-15 процентов.

«Зачем это психологический террор бизнеса?»

Еще одна часть разорванной цепочки — прямо у нас под ногами: кругом на полях лежат несостыкованные между собой шланги.

- Осенью мы сильно вложились в капельную систему орошения, - поясняет гендиректор питомника. - Хотели по весне закончить, но не успели: смежники встали на «выходные»… С высоких трибун декларируется, что все предприятия, занятые в цепочке сельхозпроизводства, должны работать, на деле это происходит не всегда!

И то правда: я зачитываю ей свежее сообщение от знакомого калужского фермера, который говорит, что не может как следует подготовить технику к посевной: кто-то на местах опять что-то неправильно понял и в его районе закрылись магазины с запчастями для тракторов.

Вот у этих растений в горшках сейчас как раз продажный срок, но покупателей нет.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Перестраховываются, наверное, - гадает Ирина Савватеева. - Нас всеми этими мерами постоянно запугивают. Выходит новое постановление и мы всем миром ищем: за что нас там могут оштрафовать или даже посадить, можно ли заняться вот этой деятельностью или от греха подальше не связываться? Вся эта вакханалия перемежается с поиском масок и градусников, которых нет в продаже, но которые, по директивам чиновникам, должны быть. Судорожно ищем бактерицидные лампы, которые нам могут поставить лишь через 60 рабочих дней. Переписываем журнал измерения температуры по вновь поступившим указаниям. И так сейчас весь бизнес, на грани срыва, в состоянии стресса и страха! А вместо поддержки слышим новые угрозы: закрытие предприятия, тюряга, штрафы, штрафы, штрафы, если все их новые предписания не выполним! Зачем нам устроили этот психологический террор?! Хочется отдать должное сотрудникам Шаховской администрации Подмосковья и Новооскольской администрации Белгородской области: все, с кем общаюсь, начиная с глав районов, готовы отвечать на вопросы в любое время, хотя по голосу слышно, что они на пределе. Но в других регионах такие же питомниководы мечутся в поисках информации — какие заявки писать, в какой форме, куда слать, как трактовать все эти антикоронавирусные рекомендации Минздрава, Минтруда, Россельхознадзора, еще кого-то?.. Смотри! «Страшно представить, что Россия будет кушать зимой...»

Она достает смартфон и показывает форум членов Ассоциации производителей посадочного материала России. Лента больше напоминает донесения от погибающих воинских подразделений:

Краснодар: садовые центры не закрыли, но перепуганные покупатели сидят по домам… Оптовики перестали закупаться, и, зная, что розницы нет, просят вернуть деньги за уже поставленный товар...

Ландшафтные дизайнеры из Подмосковья: после зимы нет резерва для оплаты сотрудникам, часть коллектива отправили за свой счет, вышли сами с партнерами ухаживать за растениями, клиенты не готовы рисковать и выезжать на объекты во избежание последствий…

Подмосковный садовый центр: кредиты, долги, если к маю не откроемся, долго не сможем реабилитироваться…

Снова Подмосковье: нет понимания, чем это кончится, похоже, есть смысл уничтожить «летники» (цветы)…

Питер: У меня только что перевозчик отказался ехать из Перми, говорят, что машины не пропускают. Кто сейчас грузит фуры на Сибирь, помогите забрать на обратном пути!

Челябинск: пишем обращение к Президенту с просьбой разрешить продажи в специализированных магазинах семян, рассады и посадочного материала… «Просим разрешить продажу рассады...»

От последнего сообщения начинает стучать в висках. У нас же пол-страны со своих огородов, которые скоро надо будет засаживать, кормится, а семенной материал и рассада также не попали в разрешенные для торговли списки…

Хозяйка питомника осматривает ряды селекционного боярышника, который вскоре отправится на озеленение Ржевского мемориала, и мы говорим о еще одном печальном, но очевидном последствии.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Страшно представить, чем это аукнется осенью, и что Россия будет кушать зимой, - выдыхает Ирина. - И все предложенные меры нас не особо спасают. Выплату кредитов можно отсрочить на 6 месяцев, но проценты-то все равно нужно будет платить, а из чего? Нам сказали: сохранять коллективы и платить зарплаты, но снова — из каких источников? Как вариант подсказали: можете взять дешевые кредиты в банке. Залезть в долги, чтобы выплатить зарплату, а потом? Боюсь, что кончится все тем, что весь бизнес перейдет банкам. Весь ужас в том, что наверху что-то сказали, но стройной системы на местах нет.

И сказать в ответ нечего. Ведь картинка и в самом деле получается неприглядной. Когда оказывается, что отдельные винтики работают вполне себе, но при попытке встроить их в единый механизм тот вдруг начинает барахлить. Когда неожиданно начинается регионализация федеральной России с широкими полномочиями удельных чиновников. Многие из которых привыкли к бравурным отчетам, но в экстремальной ситуации демонстрируют лишь откровенную самостийщину, упражняясь в абсурдных запретах. А в это время федеральная Россия опять осталась где-то в стороне. Вместо того, чтобы выйти из кабинетов, увидеть, что происходит с малым и средним бизнесом, что у многих ноль на счетах, что нечем оплачивать «нерабочие дни»... И еще раз просчитать, чем в итоге обернется крах предприятий, если им не оказать реальную помощь. Экстренную помощь. Иначе лекарство для бизнеса будет доставлено лишь к дверям морга, а новых охотников заводить собственное дело заметно поубавится...