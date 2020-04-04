Злой рок семьи Кеннеди: в США пропала внучатая племянница убитого президента

На фоне пандемии коронавируса — в одной из самых известных американских семей произошли не менее печальные события. 41-летняя Мейв Кеннеди Маккин, внучка Роберта Кеннеди (и, соответственно, внучатая племянница его брата, президента-реформатора Джона Кеннеди) загадочно пропала вместе со своим сыном, 8-летним Гидеоном.

Они пережидали карантин в штате Мэриленд, в своём доме на берегу Чесапикского залива. В четверг около 16:00 мать и сын веселились на свежем воздухе, их мяч случайно улетел в воду, тогда они сели в небольшую лодку, пытаясь поймать эту игрушку, рассказывают родственники. С тех пор двух потомков Кеннеди никто не видел.

Их лодка была необычной — узкой и длинной, наподобие индейского каноэ, управление которым требует незаурядного искусства. По одной из версий, челн мог перевернуться в дали от берега, а его пассажиры — утонуть. Береговая охрана прочесала тысячи квадратных миль извилистого побережья, но тщетно — пока никаких следов матери и сына не нашли.

Это далеко не первая трагедия в клане Кеннеди — американцы не без оснований поговаривают о «злом роке», тяготеющем над великим семейством.

22 ноября 1963 года американский президент-реформатор Джон Кеннеди был загадочно убит (по официальной версии, снайпером-одиночкой Ли Харви Освальдом, но это дело окутано множеством противоречий).

6 июня 1968 года его брат, столь же популярный политик Роберт Кеннеди, имевший шансы также стать президентом, был застрелен террористом.

31 декабря 1997 года Майкл Лемуан Кеннеди, сын Роберта, погиб при катании на лыжах.

16 июля 1999 года Джон Кеннеди-мл. (сын Джона Кеннеди) разбился вместе с семьёй в авиакатастрофе.

1 августа 2019 года Сирша Кеннеди Хилл (внучка Роберта Кеннеди) скончалась в возрасте 22 лет, предположительно, от передозировки наркотиками.