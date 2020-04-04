Кредитные каникулы в Москве из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

В пятницу, 3 апреля Владимир Путин подписал закон о праве отсрочки платежей по кредитам в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Это значит, что россияне, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за распространения болезни и мерах борьбы с ней, могут претендовать на кредитные каникулы. Это касается как отдельных граждан, так индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса. Кредит должен был быть оформлен до 3 апреля 2020 года, когда закон вступил в силу. Рассказываем, как будут действовать кредитные каникулы в Москве.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Получить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев могут те, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более в сравнении со среднемесячными доходами прошлого года. Обратиться за предоставлением кредитных каникул можно в любой день до 30 августа 2020 года.

Во время каникул ежемесячные платежи не вносятся, штрафы и пени не начисляются. В это время не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки. При этом заемщик имеет право досрочно погасить кредит.

Глава Центробанка рекомендовала пользоваться этим правом осознанно и очень взвешенно подходить к тому, когда за каникулами обращаться. Эльвира Набиулина подчеркнула, что второй раз каникулы взять не получится.

- Имеет смысл воспользоваться каникулами только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит, - сказала глава ЦБ РФ.

Набиулина также напомнила, что кредитные каникулы предполагают отсрочку платежа, а не прощение долга. То есть срок кредита увеличится на срок кредитных каникул, платежи перенесутся на будущее.

Как именно будут рассчитываться среднемесячные доходы за 2019 год, в ближайшее время определит правительство. Также банкам рекомендовано подготовить возможность реструктуризации займов удаленно.

При этом не стоит рассчитывать, что отсрочку получат все, у кого есть кредиты.

- Мы считаем правильным действовать адресно и концентрировать поддержку и финансовые ресурсы на тех, кто реально пострадал, - пояснила Набиуллина.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ

Со дня на день на сайте банков появятся отдельные вкладки с информацией о том, как заемщикам, пострадавшим от коронавируса, получить помощь. Крупнейшие банки уже такие имеют.

- Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек, - сообщается на сайте «Сбербанка».

Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения (кредитные каникулы). Подача заявки доступна онлайн. Понадобится предоставить подтверждающий документ.

Сбербанк требует определенные документы в зависимости от того, в какой ситуации находится заемщик:

1. На лечении COVID-19 или реабилитации после COVID-19. Нужно предоставить больничный лист с указанием на заболевание COVID-19. Или больничный лист или справку из медицинского учреждения о подтвержденном диагнозе COVID-19.

2. На карантине (прибывшие из опасных стран, контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19). Нужно предоставить больничный лист с кодом «03 — карантин» и справку из медицинского учреждения о подтвержденном диагнозе COVID-19.

3. В отпуске без сохранения дохода, при сокращении уровня оплаты труда, находящемся в добровольном карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. Нужно предоставить больничный лист с указанием на заболевание COVID-19. Или больничный лист и медсправка диагнозе COVID-19. Или официальные подтверждающие документы от работодателя.

4. При сокращение, увольнении заявителя в связи с распространением коронавирусной инфекции. Нужно предоставить оригинал трудовой книжки в случае увольнения. Или заверенную работодателем копию уведомления о предстоящем сокращении, в том числе о сроках и причинах. Или подтвержденную информацию от работодателя о снижении дохода, сокращении/увольнении, о сроках и причинах.

Все документы действуют 30 дней с даты оформления. Дополнительная информация по номеру 8 800 200-8-200.

Банк ВТБ запустил упрощенную программу помощи клиентам, пострадавшим от коронавируса на срок до трех месяцев еще с 31 марта. Сроки кредитных каникул и условия, обозначенные на официальном сайте банка, скорее всего будут скорректированы. На получение отсрочки по кредитам могут претендовать все, кто ушел на больничный с подтвержденным диагнозом COVID-19. А также те, кто вынужденно находится за границей из-за закрытого авиасообщения с Россией.

ВТБ принимает документы дистанционно в виде фото, скана больничного или загранпаспорта с отметкой о пересечении границы на адрес ourcard@vtb.ru. По всем вопросам ответят по телефону 8 800 100 24 24 или 1000 (при наборе с мобильного).

Кредитные каникулы готов предоставить и банк ДОМ.РФ. Там также предусмотрены собственные программы реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов, которые предусматривают возможность снижения ежемесячного платежа на срок до 12 месяцев или увеличения срока кредита.

Подать заявление на получение помощи можно на сайте. А также по электронной почте mortgage_center@domrf.ru. На все вопросы ответят по телефону 8-800-700-56-77.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Банки готовы поддержать представителей малого бизнеса, которые столкнулись с оттоком клиентов из-за мер борьбы с коронавирусом.

Сбербанк позволяет заполнить онлайн-заявку о реструктуризации кредита с получением отсрочки погашения основного долга и процентов или уменьшением ежемесячного платежа за счет увеличения кредита.

Промсвязьбанк обещает в ближайшее время начать рассматривать заявления на реструктуризацию кредитов пострадавшего бизнеса в сфере питания, красоты, туризма и спорта.

Росбанк в апреле 2020 года отменяет ежемесячную плату за ведение расчетных счетов в рублях и долларах США для клиентов из сфер общепита, искусства, спорта, развлечений, стоматологических клиник, предприятий, занимающихся организацией конференций и выставок, оказывающих образовательные услуги, а также осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами. Таким заемщикам Росбанк дает отсрочку по кредитам до 6 месяцев без анализа бизнеса по заявлению в банк.

Также Росбанк запускает услугу интернет-эквайринга, которая поможет компаниям перейти на онлайн-продажи товаров в течение одного дня и без посещения банка. Подключение сервиса для компаний будет бесплатным.

Пакет антикризисных мер запустил Альфа-Банк. Банк предлагает воспользоваться действующим клиентам воспользоваться сервисом «Бесплатно навсегда». Он включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком. Оформить бесплатный счет можно до 17 мая 2020 года.

По кредитованию малого и среднего бизнеса Альфа-Банк готов рассмотреть предоставление кредитных каникул пострадавшим из-за коронавируса предпринимателям и компаниям. Для этого предлагается обратиться в банк.