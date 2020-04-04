Почему выросла стоимость имбиря в магазинах

Россияне удивляются – цены на имбирь в магазинах выросли в разы. Фото ценников из торговых залов по всей стране всю нерабочую неделю гуляют по соцсетям. Кто-то покупал имбирь по 2000 за кило, кто-то фиксировал на камеру ценник, где корень целебного растения продают по 3799,90 руб. за кило. Где-то на рынках его стоимость и вовсе взлетала до 6-7 тыс. рублей. И это при том, что «красная цена» имбирю не более 400 руб.

Имбиря действительно стали покупать больше — продажи выросли на 136%, средний чек 81 руб. за покупку, что на 71% выше, в тот же период 2019-го, подсчитали в IT-компании «Платформа ОФД».

Куда смотрит ФАС, которая обязана контролировать цены на продовольствие? Федеральная антимонопольная служба заявила, что с 23 марта усилила контроль за необоснованным ростом цен на социально значимые продукты и товары. Но имбирь там не значится.

На своем официальном сайте надзорное ведомство приводит список этих продуктов: говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Но Федеральная антимонопольная служба обеспокоена таким взрывным ростом цен.

- Российский рынок имбиря и чеснока в значительной степени (по экспертным оценкам, около 90%) зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран, - заявляют в ФАС. - Изменение цен на этих рынках может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок из Китая и ажиотажным спросом. В настоящее время в связи со снятием карантина в КНР объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары.

Ведомство может вмешаться в том случае, если рост цен стал следствием злоупотребления доминирующим положением на рынке поставщиков или ритейлеров. Или если цены взвинтили по антиконкурентному соглашению между участниками рынка.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов в разговоре с «КП» на вопрос о том, насколько законно повышение цен, ответил однозначно.

- С точки зрения законодательства, все абсолютно законно. Это связано с повышенным спросом, так как пошла информация, якобы имбирь и лимон очень сильно помогают от вирусных заболеваний и коронавируса, - говорит Карпов. - Поэтому поставщики ответили повышением цен. Значит, на сегодня такова цена его поставки в магазины. Ритейлеры сами не выращивают какую-либо продукцию и вынуждены выставлять по тем ценам, по которым покупают.

По слухам, имбирь помогает защититься от коронавируса. Хотя никаких научных данных по этому поводу нет, россияне закупаются экзотическим для многих продуктом. Даже по небывалым ценам.

Эксперты уверены, что скоро спрос упадет, и цена на имбирь придет в равновесие.