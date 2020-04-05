Коронавирус в Китае, последние новости на 5 апреля 2020: кошки заразились COVID-19

За день в Китае увеличилось количество заразившихся на 19 человек. Итого 81639 случаев. Не обошлось без смертей, жертвами опасного вируса стало 4 человека, за весь период эпидемии погибло 3326 пациентов, в тяжелом состоянии находится 331 человек с подтвержденным COVID-2019. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 5 апреля 2020 года.

Накануне в Поднебесной прошел ежегодный День поминовения усопших. Китайцы традиционно навестили могилы своих предков. В 2020 году в этот день почтили память граждан, которые стали жертвами пандемии, начавшейся в провинции Хубэй: в стране приспустили государственные флаги на всех правительственных зданиях, в том числе консульствах и посольствах Китая в других государствах, также отменили все развлекательные мероприятия. В 10 часов утра по местному времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, после которого тремя минутами молчания почтили погибших.

Между тем, китайские ученые из Уханьского института и Хуачжунского сельскохозяйственного университета обнаружили коронавирус у кошек, для исследования у сотни животных взяли кровь, в 15% случаев тест показал положительный результат. Исследователи предполагают, что домашние кошки могли заразиться от хозяев, а дикие, от тех, кто их подкармливает, или иным путем.

Однако учеными пока что не доказано, передается ли вирус от человека к кошкам, а вот друг от друга животные могут заразиться. До начала вспышки COVID-19 кровь взяли у 39 кошек, но не обнаружили возбудителей болезни. Результаты исследований выложили в библиотеке biorxiv, тем не менее, сотрудники научных изданий еще не подтвердили достоверность работы китайских ученых.

Китай бесплатно предоставит Америке тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), партия в ближайшее время прибудет в Нью-Йорк, об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо во время пресс-конференции.