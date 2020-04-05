Семь золотых правил психического здоровья в условиях самоизоляции

Пока ученые и врачи делают свое дело в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, у нас с вами есть простая и понятная задача – сохранить свое психическое здоровье. «КП» предлагает простые и действенные техники планирования, психологической самопомощи и заботы о себе.

1. Планируем день и придерживаемся распорядка

Да, жизнь «за бортом», вне нашего дома поменялась, но это не значит, что нам надо сложить руки и плыть по течению. Во время всеобщей неопределенности самое лучшее, это внести в свою жизнь ту долю определенности, которая в наших силах. И это, поверьте, немало. По крайней мере мы можем решать для себя, во сколько проснуться, чем и в каком порядке занять свой день. Работа из дома пока еще для многих непривычна. В домашнем гнезде столько соблазнов и поводов отвлечься, поэтому планирование распорядка дня поможет вам грамотно сочетать работу и отдых, концентрацию и расслабление. Для нас сейчас особенно важны позитивные эмоции, а чувствовать, что ты – молодец, что ты – хорошо поработал и продуктивно провел день, - это прекрасно.

2. Развиваем тело

Прекрасный способ совладать со стрессом – физические упражнения, которые вырабатывают прилив гормонов радости эндорфинов. Быть может, вы подумывали о том, чтобы отложить на время карантина занятия спортом, мол, не время для пробежек, в бассейн не сходить, - гоните эти мысли прочь. Есть масса способов, как можно организовать тренировки дома и – почувствовать, как радость разливается по телу, а вся тревога уходит. YouTube – настоящий кладезь записей занятий по йоге, например, и для многих классов вам не потребуется никакого специального оборудования. Нужны только вы и небольшое усилие воли. Хотите тай чи, дзюдо или что-то еще – пожалуйста, и эти уроки можно найти в интернете, в социальных сетях. Даже с персональным тренером связаться можно! Главное помнить, что начинать нужно с совсем мягких нагрузок и – учитывать особенности своего здоровья. И еще, только регулярные тренировки приносят эффект, сделайте спорт частью вашей жизни навсегда.

Прекрасный способ совладать со стрессом – физические упражненияФото: Иван МАКЕЕВ

3. Соцсети – настраиваем свою ленту только на приятных нам людей

Замечали, что в последнее время можете скролить соцсети весь день и – ни одной мысли в голове? Кто-то жалуется на скуку, другой – ругает власти, третий – постит сцены драки из-за туалетной бумаги. Наша задача – разгрузить нашу психику от лишнего стресса. Подумайте, как вы используете свой телефон и ноутбук? Какие эмоции получаете от просмотра ленты в соцсетях? Онлайн тусовочки с друзьями и родными, шутливые мемы и интересные головоломки, креативные задания, которыми можно обмениваться друг с другом– это то, что нужно. не впускайте в свою жизнь тех, кто несет в нее дополнительную тревогу.

4. Используем технологии для эмоциональной поддержки и тепла

Физическое расстояние не помеха для эмоционального контакта и общения. Мы все также можем развлекать и веселить друг друга, отправляя видео в Тик Ток, мессенджерах, обмениваясь аудио- и видеозвонками. Устраивать конкурсы и соревнования команд, петь, ставить спектакли, играть в настольные игры, для всего этого интернет – прекрасная среда. Наша задача здесь, помнить о своей уязвимости и быть нежными и бережными друг с другом, ведь компьютер сейчас – это наши глаза в душу другого человека.

5. Наряжаемся и выглядим красиво

Проснулись, переоделись для зарядки, приняли душ – и собираемся на работу. Все верно, домашняя обстановка не отменяет того, что в квартире у вас должна быть оборудована рабочая зона и отправляться туда на работу нужно одетым для работы. Не для пикника или чтения книги. Во-первых, так вы себе поднимаете настроение, есть повод выгулять на онлайн планерке новое платье. Во-вторых, выглядеть хорошо, это приятно. В-третьих, коллег порадовать можно. И главное, ваш мозг получает понятный и привычный для него сигнал, чтобы настроиться на рабочий лад.

6. Заботьтесь о себе

Сколько раз вы мечтали о том, чтобы научиться, наконец, заботиться о себе? Теперь пришло то самое время, когда забота о себе сама напрашивается в нашу жизнь. Да, это и пресловутые пенные ванны, и уход за кожей и волосами. Помним, что здоровая кожа – это часть здорового иммунитета. Приготовить вкусную и полезную еду, попробовать что-то новое в выпечке, поделиться своими навыками с другими, быть может, кто-то давно мечтал изучать китайский, а вы как раз тот счастливый обладатель этого знания. Прислушайтесь ко своим желаниям, быть может, вы впервые дадите заговорить им именно сейчас.

Сколько раз вы мечтали о том, чтобы научиться, наконец, заботиться о себе? Теперь пришло то самое времяФото: Shutterstock

7. Ставим лимит на проверку новостей

Нам важно быть в курсе того, что происходит в стране и мире, это может нам правильно и вовремя реагировать на события, но давайте установим для себя правило информационной гигиены. Политики, врачи, ученые, - никто сейчас не может ответить на все наши вопросы. Выберите те сайты, которым доверяете, и установите для себя лимит – в середине дня и вечером, например, два раза в сутки по 5-10 минут. Это поможет существенно снять тревожность и при этом – оставаться в курсе событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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