2020-04-04T22:13:27+03:00
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Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

Животное полицейские не смогли поймать и бросили на улице
Андрей АБРАМОВ
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Оказалось, что задержанного москвича зовут Иисус ВоробъевОказалось, что задержанного москвича зовут Иисус ВоробъевФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Днем 4 апреля на Патриарших прудах полицейские остановили мужчину, который выгуливал пса. Правила полной самоизоляции разрешают выгуливать собак, однако, не далее чем в 100 метрах от дома. Очевидцы запечатлели конфликт из окна квартиры напротив. На кадрах видно, как задержанный повышает голос, после чего его запихивают в служебное авто. Собака убегает.

Оказалось, что задержанного москвича зовут Иисус Воробъев. Пользователи соцсетей сочли это знамением: не каждый день на Патриарших останавливают человека со столь громким именем. «Комсомольская правда» нашла страничку задержанного в соцсети. Из ее интернет-адреса следует, что вероятно, раньше мужчину звали Денис. У него свой бренд дизайнерской одежды.

Животное полицейские не смогли поймать и бросили на улице

Животное полицейские не смогли поймать и бросили на улице

— Иисус по паспорту. Пока он в УВД Пресненского района. Полиция пытается придумать какое-нибудь административное нарушение, чтоб оправдаться, что большую собаку на улице оставили. Собака Платон дома, немного напуган, — написала супруга задержанного в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не предоставили свой комментарий. Отметим, что за нарушение правил полной самоизоляции пешеходам грозит до 4000 рублей штрафа.

Очевидец инцидента Снежана Майская ранее сообщила kp.ru, что прохожие пытались заступиться за задержанного. А местные жители скоординировались и отправились на поиски пса. Однако питомец сам нашел дорогу домой.

В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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