Сколько на самом деле человек умирает в мире от коронавируса

Перефразируя известное выражение можно сказать: многое из того, что сейчас пишут о коронавирусе является фейком, наглой ложью либо, что еще хуже - статистикой. Потому что цифрами сторонники разных точек зрения убедительно доказывают свою порой взаимоисключающую правоту.

Так “Нью-Йорк Таймс” обвиняет китайские власти в сокрытии истинных масштабов гибели людей в Ухане - эпицентре распространения коронавируса. Испанские СМИ утверждают, что во второй половине марта смертность в Испании увеличилась на 40 процентов и связывают это с коронавирусом.

А в Италии статистика, собранная вручную главами муниципалитетов вроде бы доказывает, что за время эпидемии смертность в особо пострадавших регионах (Бергамо, Ломбардия) выросла в несколько раз. С другой стороны в соцсетях появились фейковые графики со ссылкой на несуществующие данные ООН, которые демонстрируют, что за первые три месяца 2020 года общая смертность в Италии, Испании и Германии снизилась по сравнению с тем же периодом 2019 года. А значит, разговоры об опасности коронавируса, мягко говоря, преувеличены.

Каким цифрам стоит больше доверять? Почему статистика общей смертности мало говорит о масштабах гибели людей от коронавируса? Когда мы получим реальную картину по смертоносности новой инфекции? Об этом “КП” рассказал профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

Каким цифрам верить?

- Артем Юрьевич, среди специалистов идут серьезные споры относительно летальности при COVID-19. Всемирная организация здравоохранения называет цифру 3,4%. Есть эксперты, которые считают, что этот показатель сильно завышен, потому что тестируется не все население, а только люди с симптомами болезни, а это сильно искажает общую картину. Реальный же уровень смертности по разным данным от 0,05 до 1%. Какая точка зрения ближе к истине?

- Пока у нас нет однозначного ответа, собрано еще слишком мало данных. Есть несколько причин почему получаются разные цифры. Многое зависит от того внедрено в стране массовое тестирование или нет. Формула летальности рассчитывается следующим образом: число умерших надо разделить на число заболевших людей с установленным диагнозом. Итоговый результат зависит от того, что вы используете в качестве знаменателя в этой формуле. А при маленьком охвате тестирования населения вы соответственно получаете маленький знаменатель и высокую летальность.

Во многих странах, в том числе и в России, тестирование идет при наличии симптомов. Несколько стран решились на массовое тестирование - они проверяют вообще всех, вне зависимости от того есть у вас симптомы заболевания или нет. Так делают Израиль, Германия, Южная Корея и Исландия.

Среди специалистов идут серьезные споры относительно летальности при COVID-19Фото: REUTERS

В Израиле, например, выглядит это так: в пункты тестирования люди заезжают на автомобиле. Выходить из него не надо, водитель просто опускает стекло, к нему подходит медицинский работник и берет мазки из носоглотки. Это удобный и быстрый вариант. Исландия к настоящему времени протестировала уже 3% общего населения, и выявила бессимптомные случаи COVID-19.

Вот в таких странах при большом охвате тестирования получается очень большой знаменатель и, как следствие, низкий показатель летальности. Плюсом массового тестирования является и возможность отследить и изолировать все контакты инфицированных людей, что очень помогает сдерживанию эпидемии. Кроме того, разные системы здравоохранения практикуют разные кодирования причины смерти и это тоже сильно влияет на статистические показатели. Одна из гипотез в том числе и этим объясняет высокий показатель летальности в Италии. Простой пример: если у пожилого пациента выявлен коронавирус и он умирает от инфаркта, то в Италии в графе причина смерти ему все равно ставят коронавирусную инфекцию.

Даже если на вскрытии хорошо виден обширный инфаркт миокарда! Или в Великобритании если человек умрет от терминальной стадии онкологического заболевания, но у него был положительный тест на COVID-19, то его смерть будет закодирована как от COVID-19. И таким образом искусственно увеличивается показатель летальности. В идеале для целей будущего анализа причин высокой летальности в Италии, да и в любой другой стране, в свидетельстве о смерти необходимо в таких случаях указывать и COVID-19, и сопутствующую причину.

Коронавирус в 35 раз опаснее гриппа

- Есть мнение, что та картина, которую мы видим по количеству умерших от коронавируса, это цена банального сезонного гриппа. Вы согласны с такой оценкой?

- Надо проанализировать массив данных из разных стран. В Израиле летальность от COVID-19 составляет 0,35 процента, что, тем не менее, в 35 раз выше, чем от сезонного гриппа (0,01%). В Германии летальность 1%, в Южной Корее 1,66%. Я склоняюсь к тому, что эти цифры ближе к реальности. Нужно ориентироваться на страны, которые массово тестируют свое население на коронавирусную инфекцию. В других странах показатель летальности высок в силу причин, о которых я говорил, - на деле ситуация более терпимая. Но это ни в коем случае не отрицает того, что COVID-19 является действительно более опасной инфекцией, чем грипп.

- Сейчас в ряде стран стали публиковаться данные по общей смертности за март 2020 года. По некоторым регионам Испании и Италии значительный рост - 40 и более процентов. Можно ли это связать с коронавирусом?

- Действительно это можно связать с коронавирусом. Но необходимо сделать анализ не только общей смертности, но и посмотреть смертность от других причин, которыми могут быть закодированы смерти от COVID-19 - в первую очередь от ОРЗ, пневмонии, гриппа, других болезней органов дыхания. Обязательно нужно будет посмотреть как изменилась смертность от болезней системы кровообращения и от неуточненных причин смерти. Пока что в России в марте умерло от коронавируса меньше людей, чем в январе от гриппа и ОРЗ. Правда, у нас все только начинается, будем следить за статистикой в апреле и мае.

Реальную картину узнаем в июле-августе

- А почему нужно смотреть на грипп, пневмонию, ОРВИ и даже на сердечно-сосудистые и неуточненные смерти?

- Потому что смерть от коронавируса может кодироваться под другими причинами. Да и коронавирусную инфекцию не всегда могут распознать. Во-первых, не все стационары в достаточной степени обеспечены качественными тест-системами. Есть недостатки в чувствительности и специфичности самих тестов. В некоторых случаях они могут давать большое число ложноотрицательных результатов. Поэтому качество статистики может быть не самое высокое. Мы имеем дело с недооценкой реального количества случаев смерти от коронавирусной инфекции.

- Получение реальной картины по коронавирусу это вопрос недель, месяцев?

- Боюсь, что реальные оценки могут быть сделаны не раньше, чем через полгода - год, а то и больше. Надо проанализировать смертность от гриппа, пневмонии, ОРВИ и других причин смерти. Если там обнаружат превышение по сравнению с другими годами, то возможно это и есть вклад коронавируса в общую статистику. Лучше всего такой разбор делать по итогам года. Но думаю экспресс-анализ можно провести уже по итогам апреля, мая и июня. Дело в том, что у нас в России смертность от коронавируса пока идет по нарастающей и по прогнозам пик придется где-то на апрель-май. Поэтому в июле-августе будет интересно сравнить смертность по этой группе причин с апрелем, маем и июнем прошлых лет.

- Почему власти разных стран решаются делать столь резкие шаги, которые могут обрушить мировую экономику, на основании таких противоречивых и путаных данных?

- Во-первых уже очевидно по данным стран с массовым тестированием на COVID-19, что коронавирусная инфекция значительно более летальна, чем сезонный грипп.

Во-вторых власти испуганы примером Италии и Испании, которые продемонстрировали к каким драматическим последствиям может привести бездействие и перегрузка системы здравоохранения резким притоком большого числа больных тяжелой коронавирусной инфекцией. А поскольку судьба политика сегодня зависит от результатов выборов, то многие перестраховываются и с готовностью идут на крутые меры. Есть пример США, где администрация Трампа под давлением бизнеса не предпринимала резких радикальных шагов по введению карантина. В результате в стране в данный момент наблюдается самая большая вспышка коронавирусной инфекции в мире - уже около 300 тысяч случаев заболевания, а в Нью-Йорке сложилась очень неблагоприятная обстановка с перегрузкой системы здравоохранения и острой нехваткой расходных материалов, персонала и оборудования. Администрация Трампа в связи с этим подвергается жесточайшей критике со стороны оппозиции.

Поэтому я считаю, что у нас в стране приняли разумные меры по сдерживанию эпидемии, которые, однако, на короткий промежуток времени могли бы быть еще более строгими. Никто не знает как будут развиваться события. Лучше ввести ограничения сразу, понимая, что это несет экономические потери, чем медлить и получить еще более серьезные экономические и человеческие потери в долгосрочной перспективе.