Коронавирус в Италии, последние новости на 5 апреля 2020: от инфекции скончались более 15 тысяч человек

Италия - первая страна в Европе по распространению коронавируса. По последним новостям на 5 апреля 2020 года, число заболевших выросло до отметки 124 632, а скончались от инфекции уже 15 362 человека. Выздоровели - 20 996 человек.

В Италии давно действуют ограничительные меры: на улицу нельзя выходить без экстренной необходимости, только чтобы выгулять собаку или сходить в магазин. За нарушение режима - штраф от 400 евро до 3 тысяч евро. Похоронные и свадебные церемонии также запрещены на время ограничений. Режим ЧС будет действовать в стране до 31 июля. Конечно, уже есть люди, которые из-за карантина остались без работы.

Так, пластический хирург Игорь Александрович Вульф, который сейчас находится на карантине в Италии, говорит, что всем безработным выделяют по 600 евро в месяц.

- А у людей, которые занимаются бизнесом, пока есть какие-то сбережения, - добавил Игорь Вульф.

Борьбу с инфекцией ведут военные, которые проводят дезинфекцию учреждений, а также медики. Они работают и в обычных больницах, и в полевых госпиталях.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 5 апреля 2020 года,то в стране впервые с начала эпидемии в палатах интенсивной терапии снизилось число пациентов.

- Это важнейшая новость, потому что она позволяет вздохнуть нашим больницам. Это первое отрицательное значение с начала чрезвычайной ситуации, - сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.