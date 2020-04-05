Как вернуться из Испании в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

C 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан. То есть добраться напрямую из Испании теперь нельзя. У наших соотечественников есть два варианта: ждать возобновления рейсов по вывозу граждан или добраться до приграничной страны и пересечь границу там, где это еще возможно. Рассмотрим оба варианта как вернуться из Испании в Россию в период коронавируса.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ И ЖДАТЬ

Как сообщается на сайте посольства России в Королевстве Испания, желающим выехать в Российскую Федерацию гражданам необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг.

— На основе этих данных будет сформирован график вывоза на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки. На указанном портале также будет размещена форма заявления о предоставлении социальной поддержки (помощи) росгражданам, находящимся на территории иностранного государства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим возможности вернуться в Россию, — сообщает посольство.

ТРАНЗИТОМ

Вернуться из Испании в Россию в период коронавируса можно через Беларусь. Авиакомпания Belavia продолжает выполнять рейсы из Барселоны в Минск. Ближайший вылет запланирован на субботу, 11 апреля. Билет в эконом-класс стоит от 21 667 рублей. Как уточнили в справочной службе авиаперевозчика, россияне по-прежнему могут прибывать республику. Однако там можно попасть в 14-дневный карантин.

— Лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях; не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции), — говорится на сайте минского аэропорта.

Поскольку ситуация меняется каждый день, актуальную информацию уточняйте по телефонам: +375-17-279-13-00, +375-17-279-17-30.

Пока сохраняется возможность выехать из Беларуси в Россию железнодорожным транспортом и на личном автомобиле, говорится на сайте посольства РФ в Республике Беларусь. На сегодняшний день продолжают курсировать поезда из Бреста и Минска в Москву и Санкт-Петербург, сообщают в РЖД. Уточнить информацию можно по телефонам РЖД +7 (499) 605-20-00, 8 800 775-00-00 (из регионов РФ звонок бесплатный).

Отметим, что пересечь границу могут только граждане России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посольство РФ в Испании подготовило сертификат для тех, кто в связи с временным приостановлением вывоза граждан, решит переехать из Мадрида в другие регионы страны. Он содержит просьбу к местным компетентным органам не препятствовать передвижению граждан России, следующим к месту проживания в Испании. Документ можно найти на странице посольства в Facebook. Его нужно распечатать или просто скачать на смартфон.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуется связаться с дежурным должностным лицом консульства в Испании: +34-670-848-773

Консультацию по консульским вопросам можно получить c 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 по телефону «горячей линии»: +34-914-112-957 или по электронной почте: madrid@dks.ru.

Телефон «горячей линии» Федерального агентства по туризму по вопросам возвращения в Российскую Федерацию: +7(499)-678-12-03.