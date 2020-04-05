2020-04-05T11:16:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 5 апреля 2020: в стране 38 168 случая заражения, 3605 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании
Анна МАЛЫШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Темпы заболеваемости коронавирусом в Великобритании не снижаются.Темпы заболеваемости коронавирусом в Великобритании не снижаются.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Великобритания продолжает сражаться с коронавирусом. По официальной статистике, на утро 5 апреля диагноз подтвержден у 38168 человек, 3605 человек скончались. Темпы заболеваемости не снижаются. Прогнозируется, что пик эпидемии в стране будет достигнут в конце апреля - мае. Руководители здравоохранения ставят задачу удержать общее количество погибших в пределах 20 тысяч.

В стране закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами и другими предметами первой необходимости, а также рестораны, пабы, театры, кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, культурные и развлекательные центры, детские и спортивные площадки, спортзалы, храмы.

Ограничено движение транспорта, закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования. Продолжаются перебои со средствами личной гигиены, медицинскими масками, антисептиками, продуктами длительного хранения.

Гостиницы работают только для приема лиц, которые не могут вернуться к обычному месту жительства.

Введены жесткие ограничения на выход людей из дома. Запрещается находиться на улице в составе более чем 2 человек, за исключением случаев совместного пребывания членов одной семьи. Разрешается выходить из дома только за неотложными покупками, для обращения за медицинской помощью, для оказания помощи нуждающемуся, для оздоровительной прогулки, а также при следовании на работу или с работы, если невозможно работать из дома.

Ожидается введение штрафов и полицейских мер по обеспечению соблюдения этих правил.

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 4 апреля 2020 года: Более 3605 человек умерли с начала эпидемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 4 апреля 2020 года (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Принц Гарри будет жить в США за счет Меган Маркл
В Сбербанке назвали максимальные суммы кредита для получения кредитных каникул из-за коронавируса
Роспотребнадзор потребовал дезинфицировать московские подъезды не реже раза в сутки
Ученые предрекли глобальный продовольственный кризис из-за коронавируса
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Губернатор Московской области надеется, что вводить пропускной режим не придётся
Видеосервисы рассказали о самых популярных фильмах для просмотра в самоизоляции
Установлены личности убитых под Рязанью
Пожар произошел рядом со стройкой больницы для заражённых коронавирусом в Новой Москве
Синоптики рассказали о потеплении до 19 градусов
В России спрос на гантели и массажёр для мышц вырос в несколько раз в период самоизоляции
Психиатрическую экспертизу проведут задержанному за убийство пяти человек в Рязанской области
В России почти 200 тысяч человек находятся под контролем врачей из-за подозрения на коронавирус
"Мы в панике": Жена заключённого в американской тюрьме Виктора Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
Врач показал на видео, как самому сделать маску
В спецбольнице в Коммунарке находится 201 пациент с коронавирусом
Передвижение по Московской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
В Московских клиниках для приёма заражённых коронавирусом готовят около 20 тысяч мест
Собянин объяснил принятие жёстких мер по борьбе с коронавирусом в Москве
Резкое повышение спроса на имбирь и чеснок из-за коронавируса зафиксировано в России