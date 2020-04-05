Коронавирус в Великобритании, последние новости на 5 апреля 2020: в стране 38 168 случая заражения, 3605 человек скончались

Великобритания продолжает сражаться с коронавирусом. По официальной статистике, на утро 5 апреля диагноз подтвержден у 38168 человек, 3605 человек скончались. Темпы заболеваемости не снижаются. Прогнозируется, что пик эпидемии в стране будет достигнут в конце апреля - мае. Руководители здравоохранения ставят задачу удержать общее количество погибших в пределах 20 тысяч.

В стране закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами и другими предметами первой необходимости, а также рестораны, пабы, театры, кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, культурные и развлекательные центры, детские и спортивные площадки, спортзалы, храмы.

Ограничено движение транспорта, закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования. Продолжаются перебои со средствами личной гигиены, медицинскими масками, антисептиками, продуктами длительного хранения.

Гостиницы работают только для приема лиц, которые не могут вернуться к обычному месту жительства.

Введены жесткие ограничения на выход людей из дома. Запрещается находиться на улице в составе более чем 2 человек, за исключением случаев совместного пребывания членов одной семьи. Разрешается выходить из дома только за неотложными покупками, для обращения за медицинской помощью, для оказания помощи нуждающемуся, для оздоровительной прогулки, а также при следовании на работу или с работы, если невозможно работать из дома.

Ожидается введение штрафов и полицейских мер по обеспечению соблюдения этих правил.

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 4 апреля 2020 года: Более 3605 человек умерли с начала эпидемии

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