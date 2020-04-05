«Раз в год прохожу обследование, в том числе на онкомаркеры»: Денис Клявер – о здоровье, юбилее и карантине в шоу-бизнесе

6 апреля Денис Клявер отмечает 45-й день рождения. Как и все Овны в этом году он празднует в самоизоляции. Сейчас как-никогда актуален клип Дениса Клявера «Когда ты станешь большим» (на YouTube больше 20 млн. просмотров) – можно пересматривать всей семьей, снимать свое видео с детьми. А сам Денис – уникальный отец: у его трех детей разные мамы, но со всеми у музыканта отличные отношения. Надежный тыл юбиляра – супруга Ирина и их 6-летний Даниэль, 14-летняя Эвелин, 18-летний Тимофей и мама Ирина Викторовна. Именинник накануне праздника рассказал kp.ru о самом главном в его жизни сегодня.

«Жду дембеля сына»

- Как будете отмечать в новых условиях? Мама с вами?

- Я буду отмечать, как и все Овны в 2020-м году: дома с семьей, и по видеосвязи с родными и близкими, в том числе с мамочкой, доченькой, старшим сыном. Мы на самоизоляции, никуда не выезжаем. У меня многие приятели из разных стран или городов общаются по скайпу: вечерами сидят за бокалом в приятной домашней атмосфере и обсуждают всевозможные темы. Видимо, у них это был тестовый режим перед карантином. Теперь такой формат актуален для всех. Вот и я попробую таким образом собрать всех родственников и друзей из России, Израиля, Америки – все сейчас в одинаковых условиях самоизоляции.

Денис Клявер с женой Ириной и сыном ДаниэлемФото: Личный архив

- Чем ваша мама занята на карантине? Она дома в Санкт-Петербурге или с вами?

- Мамочка у себя дома, на карантине уже недели три. Она живет загородом, поэтому у нее есть отличная возможность выходить гулять на своем участке – на закрытой территории. Еду ей привозят с доставкой. Мамочка у меня человек неунывающий, поэтому у нее как обычно куча дел: она английский изучает, много читает, смотрит онлайн-лекции, фильмы, хозяйничает, и при этом успевает сообщить всем полезную информацию, держать все под контролем. Мы с ней на связи каждый день.

- Расскажите о своём последнем дни рождении, который вы отмечали и с папой, и с мамой.

- Раньше, до ухода отца, я часто отмечал день рождения с родителями. По этому случаю всегда приезжал к ним в Санкт-Петербург. Не помню, но крайний раз скорее всего был в 2010 году, когда мне исполнилось 35 лет. В деталях не вспомню этот день, но, как и всегда, это были теплые и душевные посиделки в кругу самых родных.

- Ваш старший сын Тимофей служит в армии? Все у него в порядке?

- Сын и служит, и занимается спортом. Периодически проходит определенные практики, связанные со службой. Все у него в порядке. Понятно, что мы с ним не видимся, но слышимся регулярно, к счастью, нам дают общаться. С нетерпением жду его дембеля. Уже в конце года вернется. Недавно Тимофей стал чемпионом России по тхеквондо уже во взрослой категории, чем очень порадовал. Горжусь!

Юбиляр с сыновьями и мамой Ириной ВикторовнойФото: Личный архив

«Учу английский»

- Традиционные юбилейные вопросы: на какой возраст себя ощущаете? Что нового попробовали за эту пятилетку, что переосмыслили. Как изменили своё отношение к жизни?

- Ощущаю себя максимум на 30 лет. К этому возрасту я всегда стремился. В 30 тебя уже воспринимают как состоявшегося человека, но при этом ты молод. Хотя старость может наступить даже в 25. Для некоторых, кто консервативен, негативен к окружающему, не развивается. Благо это не про меня! За пятилетку я полностью состоялся как сольный артист: до 37 лет был в дуэте, а потом началась собственная история, следующий уровень в плане творчества. В 45 лет я уверен в себе, в своей устоявшейся музыкальной стилистике, подаче на сцене. Это главное для артиста. Ничего не переосмыслил, а наоборот убедился, что те ценности, которые для меня всегда были на первом месте, они и являются основными – семья, любимая супруга, дети, друзья, творчество.

- Были когда-то мысли: брошу эту эстраду, займусь....

- Были, правда давно. В первые пять лет, когда начинал карьеру в группе «Чай Вдвоем». В 2000-м году, нас со Стасом (Костюшкиным – прим. Ред.) настиг творческий кризис. Вроде уже не первый год были на сцене, а застряли на одном месте, как в болоте. Но в 2001-м году появилась песня «Ласковая моя», творческий «ступор» был преодолен, и проект стал развиваться дальше. Мыслей заканчивать со сценой больше не появлялось.

Денис с папой Ильей ОлейниковымФото: Личный архив

- Работа у вас сейчас остановилась совсем или частные «заказники» концерты есть?

- Сейчас нет концертов вовсе. И дело не в том, частные заказчики или нет. А в первую очередь в полной изоляции, безопасности и сохранении здоровья. Считаю это правильным решением правительства. Даже если поступают какие-то предложения, мы, конечно, не соглашаемся. Дома я не даю себе скучать - первый месяц уж точно. Работаю над новый альбомом, недавно отсняли клип, полный ходом идет его монтаж, пишу новые песни, параллельно англоязычный рок-альбом, первый сингл уже готов - скоро он появятся в сети. Активно учу английский язык, читаю, смотрю видео, которые давным-давно лежали в сохраненных заметках и ждали своего часа. В конце концов наслаждаюсь домашним отдыхом и надеюсь, что мы как можно быстрее минуем всенародную беду - коронавирус, и к середине мая всё встанет на свои места.

- Серьёзные у вас финансовые потери из-за карантина? Как кормить семью теперь?

- Безусловно, какие-то сбережения есть. Хотя потери, конечно, большие. Но это серьезное испытание для всех людей. Глобальная проблема практически у всех подразделений бизнеса. Однако, когда сидишь дома, траты сводятся к минимуму, отсутствуют повседневные поездки, покупки, помимо продуктов и некоторых необходимых в быту вещей. Я искренне надеюсь на ответственность всех людей. От этого зависит продолжительность карантина в стране, а следовательно, и его экономические последствия. Поэтому нам всем надо самоизолироваться. Знаю, что многие вынуждены работать, в этом случае меры безопасности должны быть еще более высокими. Искренне надеюсь, что все скоро нормализуется!

- Вы бережно относитесь к здоровью? Проверяетесь, делаете «чек-апы»?

- Конечно! Раз в год я прохожу чек-ап, обследование, в том числе сдаю онкомаркеры. Мы совершенно расточительны, легкомысленны к своему здоровью, думая, что вечные, а это ошибочные мысли. Как и боязнь врачей, диагнозов. Но при этом мы трепетно относимся к купленными автомобилям, чуть что - сразу ТО, трясемся над каждым винтиком, все перепроверяем. Так почему же мы не относимся так же и к своему организму? Я тщательно слежу за здоровьем и призываю к этому каждого! Считаю, что после 30 лет необходимо хотя бы раз в год проходить обследование организма.