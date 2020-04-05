Онлайн-курсы в самоизоляции: чему поучиться, чтобы стать мечтой работодателя даже в сложное время

“КП” вместе с экспертами выбрала 7 онлайн-курсов, которые помогут стать более ценным сотрудником во время самоизоляции и сразу после нее.

Благодаря самоизоляции у большинства из нас свободного времени стало больше. Да, кто-то трудится на удаленке не меньше, чем офисе (как журналисты “КП”, например). Но даже в этом случае есть лишние час-полтора, которые мы обычно тратим на дорогу. А у многих сейчас просто выходные. Хорошо, если оплачиваемые.

Чем переживать и дергаться, лучше повысить свою капитализацию. Тем более что это можно сделать бесплатно и дома – на онлайн-курсах. Их сейчас открылось великое множество. Но чему учиться? Какие свои знания и умения прокачать, чтобы стать более ценным и востребованным сотрудником? И в своей компании, и на рынке труда?

МЕНЯТЬСЯ БЕЗ ЛИШНИХ ВЗДОХОВ

Советы читателям “КП” дает Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления HaedHunter (hh.ru)

- Всё вокруг стремительно меняется. Если раньше можно было работать десятилетиями, привычно выполняя одни и те же функции, то сейчас подходы к работе могут измениться не один раз за год. Работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко и без лишних вздохов адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и технологии. Еще ценнее те, кто способен заметить новые тренды раньше других и предложить применять их в работе, не дожидаясь, пока такое указание поступит сверху.

На первый план выходит не обладание уникальными знаниями и опытом, а нечто другое. Что же это? Базовые навыки, которые важны абсолютно для любой сферы. В английском языке для них устоялся термин soft skills («мягкие навыки»), поэтому у нас их тоже чаще всего называют мягкими или гибкими. Специализированные знания («твердые» навыки или hard skills) быстро устаревают. И проще научить с нуля человека с подходящими «мягкими» навыками, чем переучивать профессионала, не обладающего ими.

«Мягкие» навыки - это, например, логическое и критическое мышление, креативность, умение выстраивать отношения с людьми, адаптивность к изменениям. Банально? Увы, мало кто обладает этим «банальным» набором в достаточной степени.

По данным совместного исследования hh.ru и Micrоsoft «Качества и навыки работников ХХI века».

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Бесплатные онлайн-курсы для эпохи перемен

Где прямо сейчас, бесплатно и удаленно можно всем этим полезным вещам учиться? Мы выбрали курсы на русском языке. Если владеете английским или другими иностранными языками, просторы для самосовершенствования вообще безграничны.

Все курсы бесплатны (хотя иногда за сертификат либо какие-то еще дополнительные опции просят денег, но это по желанию). Почти у всех свободный график. Если времени и мотивации достаточно, можно освоить быстрее, чем заявлено в описание.

Онлайн-курсы иностранных языков и программирования не вошли в подборку – о них множество, расскажем отдельно. А сейчас сосредоточимся на самых универсальных “мягких навыках”, очень важных в эпоху перемен.

Эффективная коммуникация в рабочей среде. Курс Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на платформе “Открытое образование”. Спокойно, он вовсе не про ядерную физику, а про более житейские вещи! Ведет курс Татьяна Беляева, методолог в области управления персоналом и развития талантов. Как грамотно взаимодействовать с начальством, коллегами, партнерами, клиентами? При личной встрече, в переписке и в мессенджерах (а сейчас они многим заменили переговоры и планерки)? А если коллеги из разных поколений или стран? Курс рассчитан на 10 недель, начался 1 апреля, но еще можно присоединиться. На учебу потребуется 1 – 3 часа в неделю.

Психология коммуникации. Курс Высшей школы экономики на популярнейшей образовательной платформе Coursera, Преподаватели – доктор психологических наук, профессор Ольга Гулевич и кандидат психологических наук Ирина Безменова. Невербальная коммуникация, способы убедить собеседника, приемы ведения переговоров. И, что актуально сейчас, - особенности онлайн-общения. Рассчитан на 8 недель, в среднем 3 – 4 часа в неделю, но можно идти и в своем темпе.

Критическое мышление. Курс Томского госуниверситета на российской платформе “Открытое образование”. Курс ведут кандидат философских наук Юлия Осаченко и ее коллеги. Чем “мышление солдата” отличается от “мышления разведчика”? Как развить критическое мышление? Как искать достоверную информацию среди всего ее изобилия в интернете? Курс рассчитан на 10 недель, начался 19 марта (однако можно присоединиться). На учебу будет уходить 4 – 6 часов в неделю.

Точилка для ума: решение нестандартных задач. Курс международной лаборатории “Образование для новой эры” на российской платформе “Универсариум” ведет Анатолий Гин, вице-президент Международной Ассоциации теории решения изобретательских задач. Обещает научить навыкам, полезным для решения любой нестандартной задачи – от техники до бизнеса, от искусства до воспитания детей. Какие знания “работающие”, а какие нет? Что такое управляемое воображение и искусство разрешения противоречий? Курс состоит из 5 модулей и двух вебинаров («Специфика решения жизненных задач» и «Креативное время – как жить?»).

Системное мышление. Курс Московского физико-технического университета, где учились несколько Нобелевских лауреатов. Ведет его Анатолий Левенчук, президент консалтинговой компании TechInvestLab, научный руководитель Школы системного менеджмента. Почему в системном подходе весь мир – театр? Как отличать важные решения от менее важных? Как работает формула «практика = дисциплина + технология»? Как бороться со сложностью в самых разных проектах? Как определить свою систему среди чужих? Рассчитан на 8 недель, на учебу надо отвести 3 – 6 часов в неделю, выполнять задания можно в своем режиме, без строгого расписания.

Эмоциональный интеллект. Курс онлайн-платформы 4BrainКак управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей? Как развить свой эмоциональный интеллект? А еще техники для развития оптимизма и самомотивации. Состоит из 5 модулей, теоретического и практического экзаменов. Начать можно в любое время, темп выбрать самому.

Дизайн-мышление. Еще один курс той же платформы. Дизайн-мышление – это вовсе не про интерьеры или мебель. Это про особый подход к задачам и достижению целей. В его основе – эмпатия, то есть умения чувствовать другого человека и понимать его, разумный минимализм, то есть умение отметать лишнее, любовь к неудачам, то есть восприятие их в качестве полезных уроков, поиск нестандартных решений. Полезная штука, в общем.

РЕЙТИНГ

10 «мягких» навыков, которые работодатели ценят уже сейчас и будут ценить еще больше

Согласно докладу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) «Будущее рабочих мест», в 2020 году десятка самых ценных для работодателей «мягких» навыков будет выглядеть так:

1. Способность решать комплексные проблемы

2. Критическое мышление

3. Креативность

4. Навык управления людьми

5. Навык успешного взаимодействия с людьми

6. Эмоциональный интеллект

7. Способность делать выводы и принимать решения

8. Клиентоориентированность

9. Навыки ведения переговоров

10. Способность легко и быстро обучаться новому.