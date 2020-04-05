Кто спасет российский футбол?

Новый коронавирус нанес сокрушительный удар по футбольной индустрии. Национальные чемпионаты остановлены по всему миру (кроме Беларуси, но это особый случай, который требует отдельного рассмотрения). Лига чемпионов и Лига Европы отложены на неопределенное время, «Евро-2020» «переехало» на 2021 год.

Но это только на первый взгляд. На самом же деле ситуация в индустрии гораздо серьезнее.

ДО ЛЕТА – СТОП!

«Стадион «Реала» стал складом медицинского оборудования, а легендарный "Маракана" - полевым госпиталем, - читаем новостной сайт Newsru.com. - Футболисты ушли на карантин. Остановка тренировочного процесса и соревнований приводит к колоссальным потерям всех клубов. Бундеслига оценила убытки от несыгранных матчей в 770 млн евро - столько ее члены заработали бы на ТВ-правах, спонсорах, продаже билетов и мерча. По оценкам некоторых аналитиков, английская премьер-лига будет терять по 100 млн фунтов за месяц простоя».

Конечно, когда весь мировой футбольный мир переживает кризис, Россия не может оставаться островком стабильности. 17 марта исполком Российского футбольного союза принял решение о приостановке чемпионата России по футболу из-за пандемии коронавируса. К этому времени клубы РПЛ успели отыграть 22 тура. 1 апреля на заседании Исполкома РФС было принято решение, что чемпионат не возобновится как минимум до 31 мая.

В России ближайший год футбольным клубам придется в буквальном смысле выживать. Свести концы с концами наверняка помогут владельцы клубов и это не всегда госкомпании, для которых поддержка отечественного спорта стала обязательной нагрузкой.

ДОРОГА К НАРОДУ

Основной акционер и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун потратил на развитие российского футбола более 2 млрд долларов. В 2003 году широко известный в нефтяных кругах управленец стал владельцем московского «Спартака». На тот момент, по признанию нового собственника, это был «отпрыск древнего, знатного рода с большими финансовыми проблемами». Иначе говоря - почти банкрот. После этого у клуба появился современный стадион, академия, тренировочная база. По словам Федуна, «Спартак» практически вышел на самоокупаемость, но этому помешали кризисы 2008 и 2014 годов, обесценившие рубль.

«Футбол становился все более затратным, а высказывавшие намерение помочь Федуну с финансированием бизнесмены, например, Петр Авен, который обещал купить половину «Спартака», так и не вступили в игру», - отмечает Newsru.com.

В 2019 году Леонид Федун объявил, что хочет сделать «Спартак» по-настоящему народной командой. Как это уже произошло с «Барселоной» и «Баварией», которые частично принадлежат объединениям болельщиков. Планировалось, что к 2023 году владельцы команды передадут контрольный пакет акций клуба некоммерческой организации активных фанатов, которая будут отвечать за все - от выбора формы до суммы трансферных контрактов. Спонсорский контракт с «Лукойлом» Федун пообещал продлить еще на 3-5 лет после выхода "Спартака" в свободное плавание. Однако, новый кризис может отсрочить период, когда бизнесмен превратиться из владельца в простого болельщика. Сейчас предприниматель озабочен тем, где найти средства на выплату гонораров игрокам.

Впрочем, кризис может пойти на пользу футбольной индустрии в России. Сейчас владельцы клубов озабочены снижением зарплатной ведомости команд. Наверняка уйдет практика завышения зарплат (даже на уровне Европы!) и прекратится переманивание иностранцев длинным рублем. Ведь при такой политике российский чемпионат может лишь генерировать убытки.

НЕОКУПАЕМЫЙ ГАЛИЗЕЙ

В тоже время коронавирус наверняка отразится на командах, которыми их владельцы-бизнесмены управляют по лучшим западным лекалам. Самый показательный пример - Сергей Галицкий, создавший ФК "Краснодар" (сейчас владеет 67% клуба). Основатель «Магнита» сам в детстве грезил футбольной карьерой, занимался в спортивной школе и болел за московский «Спартак», но потом выучился на финансиста и предпочел бизнес. Однако с мечтой о спорте не расстался - смог реализовать ее в 2008 году, когда основал "Краснодар". Футбольный клуб громко заявил о себе и уже в 2011 году играл в Премьер-лиге. Этому способствовало то, что Галицкий создал футбольную академию в Краснодаре - клубную кузницу кадров, инвестировав в детский спорт около 60 миллионов долларов. Еще не менее 20 млрд рублей бизнесмен потратил на возведение тренировочной базы и клубного стадиона, который краснодарцы называют Гализеем. Галицкий признавался, что этот проект никогда не окупится, и "Краснодар" он создал как постоянный стимул для зарабатывания денег.

После 2018 года, когда Галицкий продал свою долю в «Магните» ВТБ, делать это все сложнее. Однако 32-й номер Forbes справляется. Состояние бизнесмена оценивается в 3,5 млрд долларов. Часть его Галицкий намерен потратить на развитие Краснодара - города и клуба.

ДОРОГОЙ ГАЛИЦКОГО

Дорогой Сергея Галицкого идет и бизнесмен Сергей Ломакин. Сооснователь сети FixPrice в футболист прошлом, кандидат в мастера спорта, свое увлечение конвертировал в поддержку команд и воспитание молодежи. Предприниматель уже два года поддерживает клуб «Родина», который в сезоне 2019\2020 играет в зоне Запад ПФЛ. Помимо клуба в структуре «Родины» академия, где проходят профессиональную подготовку около двух сотен спортсменов. Годовой бюджет академии - 30-35 млн рублей, которые выделяет благотворительный фонд "Лига будущих чемпионов". Примерно в такую же сумму обходится содержание команды.

Под патронажем Сергея Ломакина находятся сразу несколько успешных профессиональных клубов, которые в будущем должны начать собственные коммерческие проекты и выйти на самоокупаемость.

«Задача - превратить российские футбольные клубы в такие же привлекательные финансовые активы как «Челси» или «Арсенал». Пока владение футбольными клубами не приносит финансовых дивидендов и не добавляет имиджевых очков. Это исключительно меценатство с целью в будущем создать рынок», - резюмирует Newsru.com.