Королева Великобритании Елизавета II обратится к своему народу 5 апреля

Сегодня в 8 вечера (по лондонскому времени) королева Великобритании Елизавета II выступает с посланием к нации. Обычно это происходит каждый год под Рождество. А вот внеочередные обращения, такие, как сейчас, — вещь почти исключительная. Повод, увы, безрадостный: на Островах бушует эпидемия коронавируса, больных к настоящему дню — 47,8 тыс.; погибших — 4,9 тыс. И прирост обеих цифр, увы, продолжается.

Чтобы вы понимали значимость момента — до того «мать всея Британии» обращалась к народу лишь четырежды:

24 февраля 1991 года — по случаю кампании Западной коалиции против Ирака (так называемая «Первая война в Заливе»); в той речи Елизавета призвала «объединиться в общей молитве» за победу США, Британии и их сателлитов над тогдашним лидером нефтяной республики — Саддамом Хусейном.

5 сентября 1997 года — по случаю похорон леди Дианы.

8 апреля 2002 года — по случаю похорон королевы-матери, тоже Елизаветы, жены предыдущего короля Георга VI, скончавшейся в возрасте 101 года.

5 июня 2012 года — по случаю 60-летия своего восшествия на престол.

Отец Елизаветы, уже упомянутый Георг VI, обращался к нации шесть раз, и пять из них — в ключевые моменты Второй мировой: 3 сентября 1939 года (через два дня после её начала); в мае и сентябре 1940 года, когда Люфтваффе подвергало Англию массированным бомбардировкам; в день высадки десанта в Нормандии и открытия второго фронта-1944; и, наконец, в августе-1945, в ознаменование конца кровавого конфликта.