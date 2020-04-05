Немецкий ученый: риск заразиться коронавирусом от прикосновений к предметам сильно преувеличен

«Ученый поставил под сомнение представления о том, как распространяется коронавирус», - статьи с таким заголовком вышли в зарубежных СМИ. Отдельные фрагменты сенсационного заявления были переведены на русский и разлетелись по соцсетям и другим Интернет-сообществам. Суть новостей: мы чрезмерно озабочены дезинфекцией предметов и поверхностей, на которых может находиться SARS-Cov-2. На самом деле опасность сильно преувеличена, наш риск заразиться намного меньше.

Насколько оправданны такие представления, чем обосновывает их сам автор новой версии? Вместе с экспертом мы изучили первоисточники информации.

«НА САМОМ ДЕЛЕ ЛЮДИ ЗАРАЖАЮТСЯ НА ВЕЧЕРИНКАХ И ПОСИДЕЛКАХ»

Профессор Хендрик Штреек сообщил, что COVID-19 может распространяться не так легко, как думали люди, пишет зарубежное издание. Ученый вместе со своей командой провел исследование в одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Германии. Это муниципалитет Хайнсберг, расположенный рядом с голландской границей. Населенный пункт уже успели назвать «германским Уханем» из-за высокой заболеваемости новой инфекцией. По данным на момент написания статьи там было зарегистрировано около 1302 подтвержденных случаев болезни и 37 умерших при количестве населения около 250 тысяч человек.

- Однако нам до сих пор до конца не известно, какими путями на самом деле передается от человека к человеку коронавирусная инфекция, - говорит профессор Штреек. - Наше исследование в доме одной семьи, инфицированной COVID, показало: в их жилье не было жизнеспособного вируса. Его не было даже на дверных ручках или шерсти домашних животных.

Иными словами, даже если вирусные частицы и обнаруживаются на поверхностях в помещениях, где живут или периодически бывают больные, то риска заражения это, скорее всего, не несет, полагает ученый. А значит, можно смело открывать парикмахерские, рестораны, магазины одежды и т. д., считает он. Точно так же, как сейчас открыты продуктовые магазины.

На вопрос, откуда же берется так много больных коронавирусом по всему миру, профессор Штреек отвечает: «Чаще всего заражения происходят на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей».

На сегодня не известно, какое именно количество вирусных частиц требуется для того, чтобы человек заразился и заболелФото: Алексей БУЛАТОВ

«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ? ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО»

- Безусловно, каждому из нас хотелось бы верить, что опасность и заразность коронавируса SARS-Cov-2 не так уже велика. И я, как все здравомыслящие люди, против нагнетания страха, паники, преувеличений. Но, согласитесь, недооценивать «врага» явно опасно, - говорит иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Как исследователь, я не могу доверять голословным заявлениям. В научном мире данные только тогда признаются достоверными, когда опубликованы в международных рецензируемых научных журналах. «Рецензируемых» означает, что работу, проделанную командой ученых — авторов открытия, проверяет авторитетное «жюри» из наиболее компетентных экспертов в той или иной области. Смотрят на объективность, воспроизводимость эксперимента и другие параметры, которые показывают: насколько достоверны выводы.

- Так вот, научная работа, подтверждающая правоту версии профессора Хендрика Штреека, на сегодня не опубликована, - продолжает эксперт. - Поэтому мы не можем посмотреть, какие методы он применял для исследования, и понять, насколько оправданны выводы. Если ориентироваться на заметки в зарубежных СМИ, то с научной точки зрения ситуация выглядит вообще несерьезно. Упоминается наблюдение за домом всего одной семьи. Что, как, в какие сроки там смотрели и как проверяли — большой вопрос.

И ВСЕ-ТАКИ ОН ВЫЖИВАЕТ

- С другой стороны, есть серьезное, выверенное рецензентами и опубликованное в авторитетном международном источнике исследование команды ученых Принстонского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Национальных институтов здоровья (США), - продолжает Николай Крючков. - Авторы этого исследования проводили экспериментальные опыты для выяснения «выживаемости» коронавируса на разных видах поверхностей. Проверяли, в частности, материалы, из которых сделаны наши дверные ручки, корпуса мобильных телефонов, поверхности мебели. Исследование показало сроки сохранения жизнеспособности вирусных частиц. Подчеркну: речь идет не просто о «следах» или каких-то фрагментах коронавируса, которые по версии профессора Штреека могут быть не заразны. А именно о жизнеспособных вирусных частицах.

Справедливости ради отметим: на сегодня не известно, какое именно количество вирусных частиц требуется для того, чтобы человек заразился и заболел. Этот показатель для разных людей может отличаться — в зависимости от возраста, состояния здоровья и т. д. Однако в целом текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 во всем мире говорит о том, что заражение от контаминированных (покрытых вирусными частицами) поверхностей вряд ли можно оспаривать. Это подтверждается данными Всемирной организации здравоохранения и национальных органов здравоохранения большинства стран мира.

Поэтому, исходя из доказанных на сегодня и не опровергнутых данных, советую всем соблюдать правила гигиены и дезинфекции для защиты от коронавируса.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Более 1 млн 200 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в мире по данным на 5 апреля.

Более 65 800 человек погибли.

Более 252 500 тысяч выздоровели.