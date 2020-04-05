2020-04-05T19:30:58+03:00
В мире

Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками

Рассказывает наш внештатный корреспондент Дарья Гамова
Дарья ГАМОВА
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5 апреля, здесь вспоминали события 75-летней давности5 апреля, здесь вспоминали события 75-летней давности
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75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

В Москве в минувшую субботу был произведён артиллерийский салют, чествовали ветеранов Великой Отечественной.

Не забыли об этом событии и сами словаки.

Здесь, в Братиславе, где я сейчас нахожусь, как и всюду в Европе, сейчас практически карантинный режим: народ самоизолировался, улицы пустынны.

Тем не менее - даже в период пандемии коронавируса, день 4 апреля не остался незамеченным. И в воскресенье, 5 апреля, здесь также вспоминали события 75-летней давности.

Как сообщает местная пресса, премьер-министр Словацкой Республики Игор Матович посетил мемориал Славин в Братиславе – памятник советским воинам, павшим в боях за свободу этой земли. Мемориал сооружен на месте кладбища, где похоронены 6845 советских солдат. На стенах перечислены все города Чехословакии, которые освобождала советская армия.

Игор Матович посетил мемориал Славин в Братиславе – памятник советским воинам

Игор Матович посетил мемориал Славин в Братиславе – памятник советским воинам

Я люблю гулять у мемориала, там всегда нелюдно и красивый вид на город с возвышенности. В этот день я так же отдыхала там. Действующего премьера, к сожалению, не застала, зато была свидетельницей того, как бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших воинов: возложил цветы.

Потом он оставил на своей странице в Фейсбуке и инстаграмм пост: небольшую речь-послание к гражданам Словакии. Очень уважительные и хорошие слова сказал: «Несмотря на то, что мы живем в непростое время, не нужно забывать свое прошлое. Сегодня я чествовал героев в Славине, которые пожертвовали самым ценным - своей жизнью, ради нашей свободы. Честь и слава вашей памяти. Мы никогда вас не забудем!»

Петер Пеллегрини почтил память павших воинов

Петер Пеллегрини почтил память павших воинов

В течение дня также и простые люди приносили цветы к мемориалу. Поскольку группами собираться нельзя, приходили поодиночке или подвое. Причем, все – в масках.

Вообще, памятники советским воинам в Братиславе - в очень хорошем состоянии: ухоженные, чистые. Не помню случая, чтобы кто-то попытался их осквернить: облить краской или что-то еще.

Например, на территорию мемориала Славин даже запрещено подходить с собаками. Отмечаю это, потому что в Словакии очень любят животных, доброжелательно относятся к любым породам собак.

Если тебе придется пройтись со своей псинкой по городу, забрести в кафе – тебя обязательно в него пустят и собачке непременно принесут миску с водой. Моего бультерьера никто не боится и в сторону не шарахается, хотя в России иногда встречались люди, которые опасливо обходили нас стороной.

Ни разу не замечала со стороны местных жителей какой-то настороженности или, тем более, негатива по отношению к русским. Здесь ко всем славянам - выходцам из СССР - относятся одинаково хорошо. Будь то русский или украинец. Да и мы все нормально тут между собой общаемся и дружим. У нас много общего - и праздники в том числе.

Во всяком случае, память о войне – точно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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