«Тратил миллионы, ничего не получая»: Киркоров рассказал Ивлеевой о своих любовницах

Гостем уже традиционного домашнего эфира Насти Ивлеевой стал Филипп Киркоров. Напомним, блогер и телеведущая во время пандемии коронавируса теперь каждый вечер проводит онлайн-эфиры в своём Инстаграме, приглашая на разговор суперзвезд.

В гостях у Ивлеевой уже побывали Александр Гудков, Лолита и другие знаменитости. Забежал на онлайн-огонёк к блогеру и Филипп Киркоров. Артист показал Насте свой шикарный дом, где у его дочки Аллы-Виктории гардеробная чуть скромнее, чем у отца-модника, но тоже с шиком-блеском.

Спросила Ивлеева у короля эстрады, кем сейчас занято его сердце. Филипп честно ответил, что последние 15-20 лет все его влюблённости ничем серьёзным не закончились. Мол, влюбляясь тратил миллионы, а потом разочаровывался в пассиях, не получая душевного тепла.

- Сейчас я один и мне это состояние нравится, - признался артист. - Но я не зарекаюсь. Если я влюбляюсь, то начинаю в эту прорву сливать миллионы денег, сил, времени... А потом мне становится так жалко...Не денег, а себя жалко, что я столько времени убил на человека, который этого недостоин. А главное, что я особо ничего не получил...Обманывался только. Постоянно. И мне так это дело надоело, что, если вдруг в мою жизнь придёт что-то настоящее, я, может быть, это не замечу... Но это я сейчас говорю, не хочу зарекаться. Я ж не знаю, может, завтра это чувство меня найдёт и мне крышу снова снесет.

Как известно, более десяти лет Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. В начале «нулевых» пара распалась. Пугачева стала женой юмориста Максима Галкина, но Киркоров из ее жизни не пропал. По словам АБ, она пообещала матери Киркорова, что всегда будет опекать Филиппа.