Коронавирус в Индии, последние новости на 6 апреля 2020: мусульман обвиняют в распространении инфекции

Число заболевших в Индии превысило 3,5 тыс., за последний день коронавирус подтвердился у 506 человек. За сутки болезнь унесла 13 человек, итого за все время эпидемии — 99. Выздоровели 229 пациентов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 6 апреля 2020 года.

Индийские мусульмане пожаловались на дискриминацию из-за коронавируса

Попечитель мечети Nakhoda в Калькутте направил премьер-министру Нарендре Моди письмо, в котором попросил прекратить необоснованные обвинения мусульман в распространении COVID-19. По мнению священнослужителя, ложные обвинения мешают решать проблему распространения инфекции и в добавок подогревают ненависть к мусульманской общине. Представители мечетей попросили не делать преждевременных выводов без решения суда.

Дело в том, что в мечете Низамуддин Марказ даже после объявления карантина исламистская организация проводила встречи, их действия осудили местные власти.

В Индии продают огромную статую политика

В стране попытались продать Статую Единства, которая является самой высокой в мире, якобы чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

Ее выставили на платформе для продажи и обмена товарами с ценной в 300 млрд рупий (примерно $4 млрд). Объявление провисело на сайте сутки, только потом власти штата обратили на него внимание и пожаловались в полицию. Шутников, которые пытались продать монумент, пока что не нашли.

Статуя Единства — памятник, установленный индийскому государственному деятелю Валлабхаю Пателю, высота статуи сотсавляет 240 метров (для сравнения высота Статуи Свободы — 93 метров).