2020-04-06T01:10:59+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Песню о коронавирусе? Я так не умею - утром в газете, вечером - в куплете

Лидер "Машины времени" спел на Радио "Комсомольская правда" свои нестареющие хиты о жизни
Александр ГАМОВ@gamov1
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Андрей Макаревич.Андрей Макаревич.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Как переживаю это время? Нормально. Сижу дома. У меня, слава Богу, много занятий... Что-то писать, что-то рисовать, заниматься на инструменте. Что-то читать...»

Кстати, Андрей Макаревич в минувшее воскресенье, 5 апреля, вышел к нам по скайпу в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» как раз из своей домашней библиотеки. И - в нашем марафоне «Добро против коронавируса» - легендарный музыкант пел на фоне полок с книгами.

Что именно? А вы можете прямо сейчас послушать фрагменты «эфира с Макаревичем». Но - ведь с Андреем Вадимовичем всегда очень интересно и поговорить.

Макаревич в марафоне Добро против коронавируса

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ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ МУЗЫКАНТ

1. Вопрос: «Перемололи ли вы уже внутри себя то, что происходит сегодня вокруг?»

«Пока перемалываю - я не умею, как некоторые могут - утром в газете - вечером в куплете. У меня все-таки какое-то время уходит на это. Я не думаю, что это будут очень веселые песни».

2. «Я вам скажу одну вещь, которая вас, может быть, удивит. Меня коронавирус занимает сейчас меньше всего, я от него не жду никаких сюрпризов, с ним все ясно. Это, в общем-то, очередная эпидемия нового гриппа. Это - не поголовная смерть на планете, и человечество за него (за коронавирус.- А.Г.) взялось так, что скоро он кончится, его победят...»

3. «... А вот как мы будем жить дальше и какие разрушения мы сами себе успели нанести - вот это меня очень беспокоит...”

4. Вопрос: «Каким будет этот новый - «посткоронный» мир?»

«Я не хочу предсказывать... Все будет зависеть от того, как быстро истерика прекратится и человечество трезво сможет смотреть на эту проблему. Вот так кажется...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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