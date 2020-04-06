Полина заговорит и пойдет в школу, если кто-нибудь поможет

Полина родилась в срок и очень красивой. «Куколка», «принцесса» - называли ее. Но, как в сказке, была у новорожденной особенность – она никак не реагировала на звуки. В то, что новорожденная дочь ничего не слышит, мама не верила целых восемь месяцев. А даже когда засомневалась, врачи успокоили, мол «Вам все кажется, мамаша! Ребенок здоров!».

Но Полина не слышала ни родительских «сюсюканий», ни раскатов салюта за окном. И наконец грянул диагноз «тугоухость»! За что такое «наказание»? Родители - молодые, влюбленные молодожены, беременность протекала без осложнений, ребенок желанный. Но у судьбы плохое чувство юмора. Год ждали квоту на первую установку кохлеарного импланта, еще год — на вторую. Все это время - то лечение, то обследования, то поездки в областные медцентры… Средств стало не хватать.

- У нашего папы неплохая работа, поэтому я не волновалась о финансовой стороне дела, когда забеременела, – рассказывает мама Поли. – Спокойно ушла в декрет. Собиралась потратить несколько лет на развитие нашей малышки… Мой отпуск очень пригодился. Но не столько на развитие, сколько на лечение. И непонятно, сколько времени еще потребуется, чтобы наша девочка заговорила, как все нормальные дети. Но мы готовы на все! Только, что мы можем, если даже техника не справляется?

После вживления имплантов, Полина слышит, но понимание речи у нее затруднено. Т.е. она просто не умеет осознавать звуки, ведь обычный человек учится этому с рождения. А не понимая, как заговоришь? В результате девочка отстает в речевом развитии. Преодолеть это отставание более чем реально.

Доктора говорят, у Полинки все шансы пойти в школу абсолютно здоровой девочкой, она ничем не отличается от своих сверстников. Но для этого необходима слухоречевая реабилитация. Причем не один курс лечения. А молодая семья попросту истощена расходами на лечение ребенка.

Самые ощутимые проблемы Полины — это недостаточность словарного запаса, плохое понимание обращенной речи и недоразвитие речевого аппарата. Она сильно отстает от сверстников, и это кажется еще большей трагедией для родителей, которые понимают, что это отставание могло бы быть намного меньше, если бы они могли оплачивать реабилитацию дочки. Но наверстать упущенное еще можно.

Родители решились попросить о помощи — курс лечения в специализированном центре даст Полине огромный толчок в развитии, а мама за время лечения научится правильно заниматься с Полиной дома. Этот курс стоит 180 000 рублей. Мы просим для Полины вашей помощи! (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

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