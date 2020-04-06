Коронавирус в Таиланде, последние новости на 6 аппреля 2020 года: от осложнений при болезни погиб россиянин

Ситуация с коронавирусом в одной из самых любимых россиянами курортной стране, к сожалению, обостряется. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тайланде на 6 апреля: еще на прошлой неделе отсюда массово вывозили туристов, а сегодня уже закрыты все границы. Но выбрались домой пока не все. В основном болезнь бушует в Бангкоке.

В Таиланде на 6 апреля подтверждены 102 новых случая коронавируса Ковид-19. Всего же количество заражений достигло 2169. 674 человека вылечились. 3 человека умерли.

14 случаев были зарегистрированы у людей, которые въезжали или вернулись в Таиланд. 66 из 77 провинций сегодня уже имеют случаи заражения. Но половина случаев зарегистрирована в Бангкоке. Здесь лежат 1011 заболевших.

Всего сегодня заражены 37 работников сферы здравоохранения. Для их защиты нужно оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.

5 апреля в отделении интенсивной терапии скончался россиянин, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти послужили осложнения после коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Посольстве РФ в этом государстве. 48-летний мужчина жил в Таиланде долгое время вместе с семьей и в конце марта попал в больницу Паттайи с симптомами ОРВи. Анализ на коронавирус оказался положительным. Также в больнице находится жена мужчины, она сейчас на карантине.

Министерство здравоохранения Таиланда утром в воскресенье, пятого апреля, сообщило, что на территории страны коронавирус зафиксировали уже у семи граждан России. Среди заболевших - шесть женщин. Трое остается в провинции Чонбури, трое - на Пхукете.

Для всех тайцев, возвращающихся в страну действует обязательный режим 14-дневного карантина, чтобы власти могли пристально следить за их здоровьем. В провинциях открыты специальные обсерваторы для таких людей на карантине. Тех, кто не захочет подчиняться этой мере, просто не пустят в страну. Например, в Сонгкхле сейчас ждут более 100 человек, которые должны 6 апреля вернуться в страну с религиозного праздника в Индонезии.

По данным тайской полиции, только в субботу к ответственности привлекли 308 человек , которые нарушили комендантский час.