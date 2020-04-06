Коронавирус в Турции, последние новости на 6 апреля 2020: состоялись успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных

Турция продолжает борьбу с COVID-19. Последние новости о коронавирусе в Турции на 6 апреля 2020 года таковы: 27 069 случаев заболевания, скончались от инфекции 574 человека. А выздоровели - 1 042.

В стране введены ограничительные меры, чтобы сдержать распространение инфекции: временно приостановили международное авиасообщение, закрыли все кафе, рестораны, бары, спортивные залы и салоны красоты. Местные жители могут покинуть дом только в случае необходимости, к примеру, сходить в аптеку, предварительно надев медицинскую маску. А тем, кто младше 20 или старше 65, запрещено покидать квартиру.

Также в стране временно закрыли въезд и выезд в 30 крупных городах. Прогнозируется, что туристический сезон откроется только в конце мая, а международное авиасообщение - в июне.

На текущий момент проблем с нехваткой масок или перчаток в стране нет. Планируется строительство новых больниц. А также в Турции запустили Национальную кампанию солидарности в помощь малообеспеченным гражданам и тем, кто остался без работы из-за эпидемии.

Если говорить о последних новостях по коронавирусу в Турции на 6 апреля 2020 года, то там состоялись успешные испытания вакцины от инфекции. Специалисты ввели ее животным с помощью микроигл на лейкопластыре. Спустя время оказалось, что препарат создает антитела и не позволяет вирусу присоединяться к клеткам организма. Испытания вакцины на людях пока не проводились.