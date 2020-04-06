ПОРА из дома в Арктику

Проектный офис развития Арктики запустил сайт. На нем собраны материалы, которые помогут провести время в самоизоляции с пользой и больше узнать о российском крайнем севере. Это, в частности, подборка книг и фильмов об Арктике, а также видеорецепты по приготовлению блюд северной кухни.

«Наш совместный проект с социальной сетью Одноклассники "ПОРА в Арктику!" переходит в домашний формат. «ПОРА все дома» - уютные и полезные прямые эфиры из арктических регионов на время самоизоляции. Наши корреспонденты покажут традиционные занятия для дома: научат готовить блюда арктической кухни и играть в национальные домашние игры. Спецпроект «ПОРА все дома» будет состоять из 21 прямого эфира. Каждый день в течение апреля в социальных сетях ПОРА мы будем делиться прямыми эфирами, к которым может присоединиться любой желающий. На случай, если вы пропустите эфир - все видео будут собраны на сайте под хэштегом #самоизолярье. А рецепты, использованные в прямых эфирах, мы разместим под описанием видео» - говорит руководитель по коммуникациям в социальных сетях ПОРА Дарья Прусакова.

Мастер-классы покажут в прямом эфире видеоблогеры проекта "ПОРА в Арктику!" из Якутска, Мурманска и других арктических городов. Рецепты блюд и подробные описания игр можно будет найти на сайте проекта “ПОРА все дома”.

Мастер-классы покажут в прямом эфире видеоблогеры проекта "ПОРА в Арктику!" Фото: пресс-служба ПОРА

Обычно в рамках проекта "ПОРА в Арктику!" блогеры рассказывают в прямом эфире об арктических городах и поселках, знакомят с достопримечательностями, традициями коренных малочисленных народов Севера, национальными праздниками и другими значимыми событиями в своих регионах. Благодаря информационной поддержке “Одноклассников” прямые эфиры ПОРА из Арктики увидели больше 15 миллионов человек.