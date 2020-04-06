2020-04-06T08:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 6 апреля 2020: в Нью-Йорк направят тысячу военных

Представляем последние новости о коронавирусе в США на 6 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 6 апреля 2020: самая сложная ситуация с COVID-19 сейчас в Нью-ЙоркеКоронавирус в США, последние новости на 6 апреля 2020: самая сложная ситуация с COVID-19 сейчас в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 6 апреля 2020 года таковы: уже 337 620 случаев заболевания, скончались от инфекции 9 643 человека, а выздоровели - 17 530.

В штатах сейчас действуют ограничительные меры с целью прекратить распространение инфекции: закрыты все бары, кафе и рестораны, все учащиеся учатся дистанционно, а въезд в страну для иностранных граждан временно прекращен. Но Белый дом считает, что уже в апреле количество смертей от COVID-19 может достигнуть 100-200 тысяч.

Не секрет, что самая сложная ситуация в Нью-Йорке. Там зафиксировано 3 048 смертей, это намного больше, чем в других городах США. Все медицинские учреждения в городе переполнены, к ним стянуты мобильные морги. В парках развернуты полевые госпитали, к берегам пришвартованы плавучие госпитали.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 6 апреля 2020 года, то накануне стало известно о решении направить в Нью-Йорк 1 тысячу военных для борьбы с эпидемией. Они будут оказывать помощь больницам и выполнять дезинфекционные работы. Дональд Трамп подчеркнул, что речь идет именно об армейских медработниках.

Между тем, несмотря на непростую ситуацию, местные жители каждый день в 19.00 выходят на балконы и открывают окна, словами и аплодисментами поддерживают медиков и врачей, спасающих жизни. Как раз в это время у них начинается пересменка.

Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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