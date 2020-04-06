Дачники остаются без семян и рассады в сезон посадок

Пока один бизнес опасается будущего, второй за время вынужденных каникул несет невосполнимые потери. Речь про сельское хозяйство, да не просто «коммерческий огород», а про один из старейших сельскохозяйственных институтов – Федеральный научный центр овощеводства (ВНИИССОК), расположенный в Одинцовском районе.

Пользуясь свободой перемещения прессы, я отправился посмотреть, что происходит в тепличном хозяйстве, обеспечивающем селекционными семенами, рассадой овощных культур и цветковых растений, а также свежими овощами прямо с грядки. Зрелище, скажу я вам, масштабное – среди теплиц и внутри них можно заблудиться.

Но зрелище печальное – рассада должна уже давно продаваться: огурцы, помидоры, перец, капуста, цветы-однолетники. Но розничные магазины закрыты, и хоть предприятиям сельского хозяйства не запрещено работать, реализовывать свою продукцию хозяйство не может – рассада не является предметом первой необходимости.

Руководство тепличного хозяйства и готово своими силами организовать доставку продукции, хотя бы по Одинцовскому району, с соблюдением всех мер предосторожности и гигиены, но донести это до покупателей для бюджетного предприятия сложно – рекламные плакаты по городу не развесишь.

Федеральный научный центр овощеводства терпит бедствие. Фото: Михаил РЯБИНИН

Я далеко не дачник. Я вообще автомобильный журналист, но с большим удовольствием погулял между цветущими столами. Столько добра пропадает, столько труда людей, выводивших эти сорта, растивших их, а теперь ждущих непонятно чего – а вдруг отменят запреты, и мы еще успеем!? А если не успеют – весь труд, вся красоты пойдет в компост.

Прожив много лет по соседству с ВНИИССОК, я даже не подозревал, что у них настолько большое хозяйство. Пока ждал «проводника», погулял между закрытых теплиц, многие из которых в этом году могут и не открыться. А смотреть на лица работающих в хозяйстве людей – это то еще испытание. Они готовы цепляться за любую ниточку, способную хоть как-то помочь в сложной ситуации.

Для меня провели небольшую экскурсию. Это не крошечные теплицы. Это огромные стеклянные ангары, в которых стройными рядами тянутся грядки с огурцами, помидорами, стоят огромные столы с овощной и цветочной рассадой, развешены готовые горшки с цветами. Все свежее, все выращенное в идеальных условиях и готовое для переноса на грядки или в сады.

Реализовывать свою продукцию хозяйство не может – рассада не является предметом первой необходимости. Фото: Михаил РЯБИНИН

Небольшую часть овощей отправляют в магазины, но это совсем ни о чем. Покупателей в маленьких магазинах почти нет – все самоизолировались, а если и идут за продуктами, то чаще в крупные сетевые супермаркеты.

С рассадой все намного сложнее. Ее через продуктовый магазин не продашь. А товар «скоропортящийся», долго лежать не сможет, да и сезон посадок пройдет – у кого-то огороды останутся без овощей, у кого-то придомовые газоны без цветов. Впрочем, вот это те самые «цветочки» последствий всеобщей истерии и неорганизованных, несистематичных действий. «Ягодки», как говорится, еще впереди.

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