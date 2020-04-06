Что ждет покупателей квартир в новостройках: в 2020-м могут быть массовые срывы ввода домов

Правительство объявило о мерах поддержки в сфере строительства жилья. В частности, для застройщиков смягчат законодательство о долевом строительстве. Компании, которые затянут сдачу домов в этом году, не будут считаться нарушителями. И дольщики не смогут требовать с них компенсации в виде пени. Как объясняют чиновники, иначе может быть хуже: пойдет волна строительных банкротств. Разбираемся, к чему готовиться тем, кто незадолго до коронавирусных напастей купил квартиру в строящемся доме.

1. ЧТО СЕЙЧАС МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ ПО ЗАКОНУ?

Главные изменения такие.

А) До сих пор дом, ввод в эксплуатацию которого застройщик задерживал более чем на полгода, считался проблемным. Сведения о нем заносились в соответствующий реестр. Эта процедура давала дольщику определенные гарантии защиты его прав. А застройщика лишала возможности продавать квартиры дальше — кто ж будет вкладывать деньги в «проблемный» объект.

Теперь застройщикам дается фора до конца этого года. То есть задержать сдачу дома без риска оказаться в рядах «проблемных» компаний можно не на шесть, а на девять месяцев.

Например: если стройка сейчас встанет, а потом опять возобновится, и в декабре строители все-таки героически дом сдадут (хотя должны были это сделать в апреле), проблемной эта ситуация считаться не будет. А вот если на 1 января 2021 года жилой комплекс, который надо было сдать в апреле-мае, так и не будет сдан, его-таки внесут в реестр проблемных объектов.

Б) Застройщикам даются своеобразные «штрафные каникулы» с 3 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. За задержку сдачи дома в этот период дольщики не смогут потребовать со строительной компании неустойку (1/300 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки, сейчас это получается 0,02% от суммы договора).

Как объясняют в Минстрое, эти меры должны помочь добросовестным застройщикам удержаться на плаву в период пандемии и сразу после. А с недобросовестными обещано разбираться «в ручном режиме».

В 2020-м могут быть массовые срывы ввода домовФото: Евгения ГУСЕВА

2. В ЧЕМ РЕАЛЬНО ОПАСНОСТЬ?

Пока, как заверяют девелоперы, стройки продолжаются. Строительство попадает в разряд непрерывных производств, поэтому карантин тут не помеха. Некоторые компании даже пытаются наладить дистанционную продажу квартир. Технически это возможно, если у клиента есть электронная подпись — благо за предыдущий год были приняты сразу несколько законов, призванных защитить такого рода сделки от мошенничеств.

Однако очевидно, что месяцем карантина проблемы в этой сфере не закончатся.

- Мы ждем резкого падения спроса на рынке в целом из-за того, что у людей просто не будет денег на квартиры, не будет возможности взять ипотеку. В лучшем случае это все на полгода, в худшем — года на два, - спрогнозировал «КП» развитие событий член Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Опасаются этого и чиновники.

«В условиях сложной экономической ситуации во всех регионах страны возможна тенденция к увеличению сроков завершения строительства объектов недвижимости по причине снижения спроса на них, спада объёмов и темпов строительства, что, как следствие, может привести к дестабилизации финансового положения застройщиков», - говорится в сообщении Минстроя.

- Наверное, количество обманутых дольщиков увеличится, но это абсолютно объективно. Если посмотреть, например, на дольщиков, которые сегодня зарегистрированы, их порядка 200 тысяч по стране, многие их них это еще результат кризиса 2008 года, — заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который теперь возглавил наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. - Простых решений здесь нет. Мы пока еще не понимаем, какие будут экономические потери в сложившейся ситуации.

3.НА КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ ДОЛЬЩИКУ, ЕСЛИ КОРОНАВИРУС ДОБЬЕТ ЕГО ЗАСТРОЙЩИКА?

Если власти не придумают чего-то нового, по действующему законодательству здесь возможны разные схемы, в зависимости от того, когда и по каким правилам покупалась квартира.

Если покупка совершалась уже по новым правилам, с использованием эскроу-счета, при банкротстве застройщика оставшемуся без квартиры дольщику вернут деньги с этого счета. Да, ту же сумму в рублях, которая была уплачена за квартиру. Да, рубль с тех пор несколько обесценился. Но эксперты утешают, что и стоимость новостроек в ближайшие полгода, скорее всего, пойдет вниз.

Если квартира покупалась не через эскроу-счет, скорее всего, в ход пойдет другая схема — спасать вас будет Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, в который ваш застройщик переводил обеспечительные взносы. Тут возможны два варианта, в зависимости от стадии готовности дома и целесообразности его достройки. Если проще дом достроить, это будет сделано за счет средств, собранных в фонд. Альтернативный вариант — дольщикам выплачиваются компенсации по рыночной стоимости квартиры на момент, когда до выплаты дойдет дело (но эта сумма должна быть не меньше той, которая была уплачена по договору долевого участия).

В любом случае, пересчитывать выживших застройщиков и новых обманутых дольщиков мы, скорее всего, будем уже в начале следующего, 2021 года — когда закончится действие нынешних антикризисных мер.

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