2020-04-06T11:42:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 38 168 случая заражения, 3605 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании
Анна Маркова
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В критическом состоянии находятся 1 559 британцев.В критическом состоянии находятся 1 559 британцев.Фото: архив "КП"
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На 6 апреля в Великобритании зафиксировано 47 806 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Ежедневно эти цифры увеличиваются на несколько тысяч. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании составляет 4 934 человека. В критическом состоянии находятся 1 559 пациентов.

Последнее дни британцы начали активно нарушать условия карантина. Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение к нации. Она призвала британский народ объединиться, чтобы противостоять коронавирусу.

Менее чем за две недели в Британии построено самое большое в мире отделение интенсивной терапии, для борьбы с коронавирусом. Правительство страны приняло решение возвести его в знаменитом конференц-центре ExCel.

Тем временем премьер-министр страны Борис Джонсон, помещен в больницу, с момента заражения прошло уже 10 дней, но Джонсу не становится лучше.

В ближайшее время правительство планирует ужесточить карантинные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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