2020-04-06T12:49:30+03:00
Экономика

Коммунальные услуги перестанут отключать за долги

Мораторий продлится до 1 января 2021 года
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Коронавирус сильно ударил по кошельку россиян, признал премьер Михаил Мишустин и рассказал о новых решениях правительства по поддержке граждан.

Премьер сообщил, что россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, а также перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт. Не придется проводить и проверку счетчиков. Мораторий продлится до 1 января 2021 года.

- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

Малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят их на полгода.

Премьер также заявил, что в России продолжат проводить плановые операции по направлениям врача. Из-за коронавируса некоторые больницы прекратили принимать пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями.

- Все, кто нуждается в экстренной, неотложной медицинской помощи будут ее получать. Пациенты с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы и те, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение, - сказал Мишустин.

Для тех, кто не успел завершить оформление и переоформление полисов обязательного медицинского страхования, будут продлены сроки их действия.

- Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например, диспансеризации и плановых осмотров, из-за рисков контактов с заболевшими, - пояснил Мишустин.

По словам премьера, при необходимости правительство будет сокращать сроки регистрации лекарств и медицинских изделий, чтобы они быстрее поступали в продажу.

Мишустин также сообщил, что уже 36 тысяч россиян, находящихся на карантине по коронавирусу, воспользовались упрощенным порядком оформления больничных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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