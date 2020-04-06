В Казахстане на карантин заперли целый подъезд, вырезав окно для связи с миром

В казахстанском областном центре на северо-восточном побережье Каспия легкая паника. В соцсетях живо комментируют фото того, как подъезд жилого дома в 14-м микрорайоне "наглухо заварили". И такую "стальную блокаду" для жильцов устроили, якобы, из-за того, что тут нашли заболевших корнавирусом. Особенно впечатляет факт, что пришедший в гости местный житель, увидев, что всех «закрывают» и «заваривают», выпрыгнул с третьего этажа и попал в больницу с переломами, в том числе позвоночника.

Администрация Актау, где жили-поживали 180 тысяч человек, конечно, сильно напряглась. Заживо здесь прежде, вроде, не хоронили — все-таки история города начинается с 1961 года (хотя именно в этих неласковых местах тянул ссыльную лямку поэт-смутьян Тарас Шевченко в 19-м веке). И вообще здесь стоит первая в мире атомная опреснительная установка, а два года назад проводился пятый саммит прикаспийских государств.

Для успокоения общественности на сайте местного административного ресурса даже выложили ролик — дверь в подъезд, как следует из видео, не заварена и открывается. Окошко в стальной двери есть - и через него передают жильцам продукты и лекарства. Самим жителям на казахском и русском языках объяснили правила их ближайшего вынужденного «заключения» - сидеть по норкам и не пищать.

Как долго жильцам сидеть за железной дверью с малым окном в мир, пока никто не сказал...Фото: СОЦСЕТИ

При том и сам дом, и расстояние на 500 метров вокруг него 5 и 6 апреля были продизенфицированны — как рапортуют местные власти.

Как заявил Ержан Кумискалиев, начальник управления внутренней политики Мангистауской области, воскресным вечером 5 человек из дома №38 привезли в больницу. И у двоих, граждан Узбекистана, коронавирус подтвердился. «У инфицированных выявлено 23 близких контакта и около 138 социальных контактов. Все они находятся на карантине» -, заявил на специальном брифинге казахстанский чиновник.

Как долго жильцам сидеть за железной дверью с малым окном в мир, пока никто не сказал...