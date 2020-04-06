В Москве соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей

Этот случай произошёл в субботу 4 марта в северо-восточном округе столицы. Около 12 часов дня жительница одного из домов на 2-й Новоостанкинской улице выглянула в окно и увидела ничем непримечательную в обычное время картину. Однако в период самоизоляции это зрелище уже не показалось ей безобидным. На улице возле подъезда её 70-летний сосед кормил птиц. Женщина решила сообщить о происходящем в полицию, и уже меньше чем через 5 минут наряд прибыл по указанному адресу. Полицейские застали Николая Фёдоровича во дворе в окружении голубей.

- Пенсионер пояснил, что вышел из подъезда своего дома, чтобы покормить голубей хлебными крошками, которые он собирал со стола у себя дома. Отходить дальше от подъезда он не собирался, - рассказал источник kp.ru

Штрафовать пенсионера не стали, полицейские сопроводили мужчину домой и там провели с ним профилактическую беседу о важности соблюдения правил самоизоляции, особенно для людей пожилого возраста.