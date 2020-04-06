Анализы на коронавирус начали делать на дому для всех желающих

С понедельника Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (лаборатории и медицинские офисы под брендом CMD) начинает массовый скрининг на дому всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. За деньги.

Как заявили в Роспотребнадзоре, для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Назначение врача не требуется.

Как это происходит?

К вам домой приедет специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики – в защитном костюме. У специалиста будет с собой диагностический набор. Важно, система будет работать бесконтактно, то есть вы сами возьмете мазок у себя из ротоглотки под руководством медика. Затем мазок помещают в контейнер и увозят в лабораторию. Результат будет готов в течение одного-двух дней, пришлют его по электронной почте. Услуга платная и на данный момент доступна для жителей Москвы и Московской области. Стоимость лабораторного исследования - 1250 рублей, дополнительно оплачивается 650 рублей за выезд сотрудника лаборатории.

Если хотите протестироваться всей семьей, то выезд сотрудника оплачивается только один раз.

В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена. Новая тест-система позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.

Тестирование сейчас – одно из средств ограничить распространение инфекции. Поэтому работы над тестами ведутся одновременно во многих лабораториях мира.

Например, Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, разрабатывает анализ на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19). Центр сотрудничает с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН). Что важно, разрабатываемый тест будет выявлять не сам вирус, а антитела и иммунитет к нему. С его помощью можно будет определить уже переболевших людей, в том числе в мягкой или бессимптомной форме. Также тест поможет определить тех, кто вирусом SARS-CoV-2 еще не болел.

Подобное тестирование может стать настоящим прорывом в лечении инфекционного заболевания COVID-19. В случае успеха, можно будет находить доноров из числа людей, уже переболевших коронавирусом. Брать у них кровь для производства сыворотки, которую можно применять для лечения заболевших. Центр Genetico в ближайшие дни планирует подготовить и подать документы на регистрацию первой тест-системы. Если все получится, то тест-система может выйти на рынок в течение 6 недель. Тест системы будут как для лабораторного использования, так и для самостоятельного экпресс-анализа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Может ли такой метод, в котором используется сыворотка или плазма крови с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 стать возможным лечением от болезни?

«КП» приводит мнение ученого-кардиолога, профессора, члена-корреспондента РАН, заместителя директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симона Мацкеплишвили:

- Сегодня не известно ни одного доказанного способа специфического лечения коронавирусной инфекции, кроме, возможно, использования антител людей, уже переболевших вирусом, для лечения тяжелых пациентов. Этот подход сейчас активно развивается в США, где у людей, выздоровевших от COVID-19, берут кровь, выделяют плазму, содержащую специфические противовирусные антитела, и вводят тяжелым пациентам с COVID-19.

Надо понимать, что наша иммунная система работает всегда. И тут дело такое, либо она «обгонит» вирус, либо вирус «перехитрит» иммунную систему. Когда вирусная инфекция только начинается, на стадии кашля, например, иммунная система прекрасно распознает коронавирус и начинает синтезировать к нему антитела, именно поэтому у большинства пациентов иммунная система успешно убивает вирус. Если бы было не так, то все больные бы умирали, другого способа борьбы с вирусом просто не существует.

Однако, по мнению Симона Мацкеплишвили, в массовом тестировании на SARS-CoV-2 смысла нет.

- В медицине есть такой принцип: любой тест должен выполняться только если это приведет в дальнейшем к изменению тактики в обследовании или лечении пациента, - считает врач-кардиолог. - Что касается коронавируса, я уверен и говорю об этом уже давно: у нас наверняка уже множество людей проконтактировали с инфекцией, даже не поняв этого. Кто-то, наверное, заразился и уже выздоровел, другие находятся в инкубационном периоде. Но оттого, что мы их выявим, кроме паники, которая возникнет у этих людей, я не вижу никакого другого смысла.

Любой контакт в условиях эпидемии, даже когда домой к потенциальному заболевшему приходит медицинский работник, пусть и полностью защищенный, – это плохо с точки зрения распространения вируса, считает врач-кардиолог.

– Даже если мы получим данные, что у нас в день инфицируются не 900 человек, а 9000, в ситуации ничего не изменится. Легкие пациенты будут продолжать оставаться дома и в большинстве своем выздоравливать в течение нескольких дней вне зависимости от того, коронавирусная это или другая инфекция, а тяжелые пациенты будут поступать в больницы, как это и происходит сейчас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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