Уборка помещений при коронавирусе: как очистить квартиру в период эпидемии

На сайте Medium.com американская журналистка Энн Хинга Кляйн, известная своими публикациями на медицинскую тематику, напечатала материал, посвящённый уборке Уборка помещений при коронавирусе. «Комсомолка» внимательно ознакомилась с этой статьей и предлагает своим читателям все самое интересное и полезное, содержащееся в ней.

На первый взгляд, принципы профилактики и предотвращения заболеваний коронавируса в домашних условиях выглядят простыми: чистить и дезинфицировать квартиру как можно чаще. Но применение этого правила вызывает множество вопросов. Не всегда понятно, что и где убирать, как мыть и когда чистить.

Как показывают исследования ученых, самая большая вероятность заразиться этим вирусом через воздух, когда инфицированный человек неподалеку от вас кашляет, чихает или даже просто выдыхает. Но правильная и своевременная уборка квартиры тоже важна. Поскольку инфекция распространяется и через капли слюны, которые вылетают изо рта зараженного вирусом человека во время кашля. Эти капли также падают на предметы и поверхности вокруг человека, который только что кашлял, и превращают их в источник заражения. Не так давно было проведено исследование, показавшее, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, может оставаться жизнеспособным на картоне в течение 24 часов, 48 часов - на нержавеющей стали и 72 часов - на пластмассах. Поэтому имеется вероятность, что вы можете заразиться Covid-19, случайно прикоснувшись рукой к таким объектам, а потом чисто автоматически, потерев рот, нос или глаза.

Энн Хинг Кляйн в своей публикации собрала несколько простых советов по уборке от врачей и экспертов в области политики здравоохранения.

Что самое важное в уборке дома? Мыть руки!

Энн Хинг Кляйн приводит слова доктора медицины, специалиста по инфекционным заболеваниям на медицинском факультете Вашингтонского университета в Сиэтле Пола Полттинджера, который советует: каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Сразу же после этого очистите ваш телефон! Это тот предмет, который оказывается в руках наиболее часто, мы нередко подносим его к лицу, а, значит, гаджет нужно регулярно обеззараживать. Наилучшим средством для этого, по словам Пола Полттинджера, являются ультрафиолетовые стерилизаторы. Правда, такие устройства стоят очень недешево и если у вас его уже нет, бежать покупать, наверно, не стоит. Достаточно протереть корпус смартфона антисептиком с содержанием 60-процентного и выше спирта. Подойдет не только медицинский, но и изопропиловый, например.

Доктор медицинских наук, главный медицинский сотрудник Департамента политики и финансирования здравоохранения штата Колорадо Лизв Латтс делится своим лайфхаком: все пульты дистанционного управления в доме упакуйте в целофановые пакеты которые регулярно протирайте влажными салфетками со спиртом или заменяйте на новые. Все выключатели света, ручки на ящиках, шкафах также протирайте дезинфицирующими салфетками.

Не забывайте мыть унитаз – бытовая химия, которую мы обычно применяем, содержит хлор, убивающий и бактерии, и вирусы.

Пол Полттинджер напоминает: если вам не удалось найти спирта достаточной концентрации и хлорки, есть еще одно средство, одобренное американскими медицинскими чиновниками для использования против коронавируса. Это перекись водорода. В российских аптеках ее уже непросто купить, но можно поискать в интернете -перекись в сильной концентрации активно используется парикмахерами для осветления волос. Причем по американским стандартам для уничтожения вируса на поверхности предметов достаточно развести ее в концентрации 0,5%, поэтому даже из небольшого пузырька 3% или 9% получится большой объем антисептика.

Достаточно ли промывать дверные ручки и покупки обычным мылом?

К сожалению, нет, уверяет американская журналистка.

«Для мытья рук мыло и вода хороши, поскольку таким образом мы механическим образом смываем вирусы и бактерии, которые находятся на наших руках, в канализацию, - цитирует Энн Хинг Кляйн слова Уилла Хамбла - исполнительного директора Ассоциации общественного здравоохранения Аризоны. - Но дверные ручки, краны, поверхности столов и шкафов таким образом дезинфицировать невозможно».

Для таких поверхностей нужно использовать средства со спиртом или хлоркой в составе. Причем их нужно нанести, дать подействовать в течение нескольких минут. И только затем смывать.

Нужно ли беспокоиться о чистке мягкой мебели, которая может быть повреждена чистящими средствами, особенно с хлоркой?

Как говорит Пол Полттинджер, риск передачи инфекции на мягкой мебели гораздо ниже, чем на твердых поверхностях. «Я буду чистить кресло только в том случае, если кто-то на него чихнул или накашлял, - говорит специалист по инфекционным заболеваниям. - Но поскольку от очистителя ткани мягкая мебель может испортиться, то я лучше передвину это кресло в чулан, где никто не ходит и продержу там три дня, пока вирус не умрет сам, а потом верну кресло на место».

Как убедиться, что ваша посуда безопасна?

Если ваша посудомоечная машина может нагреть воду до 80 градусов, этого будет вполне достаточно. Но если нет, можно использовать моющее средство, содержащее хлор (в том числе отбеливатель). После мытья посуду опустить в тазик с хлорсодержащей жидкостью на две минуты. Затем вынуть, ополоснуть чистой водой и высушить на воздухе. Не забывайте надевать резиновые перчатки, работая с хлором, не добавляйте его или отбеливатель в любое другое моющее средство – это может привести к опасной химической реакции!

Если вы живете один и не болеете, можете ли вы чистить и дезинфицировать квартиру реже?

Уилл Хамбл считает, что это так: «Если никто не приходит к вам в гости, а вы аккуратно следите за чистотой, то убирать квартиру каждый день нет необходимости, достаточно пару раз в неделю» Точно так же думает и Пол Поттинджер: «Если вы не выходите из дома, то нет необходимости ежедневно тратить свое время и энергию на уборку квартиры».