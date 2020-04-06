2020-04-06T14:19:04+03:00
Общество

«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров

Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
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Но как смогут покупать продукты и лекарства наши бабушки и дедушки, если у них не осталось родственников и они живут в одиночестве? На помощь приходят социальные службы, а также региональные штабы волонтёров, которые готовы помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции дома. Такие организации действуют во всех регионах нашей страны. Социальные работники и волонтёры, надев маски и перчатки, покупают продукты и необходимые лекарства для одиноких пенсионеров, ветеранов и маломобильных граждан и доставляют им покупки на дом.

Крупный бизнес, особенно ритейлеры в стороне не остались. Чтобы поддержать такое важное направление в очень непростой ситуации, Торговая сеть «Пятёрочка» во всех регионах своего присутствия на период действия карантинных мер и самоизоляции будет предоставлять скидку социальным работникам и волонтёрам. Для ее получения достаточно предъявить соответствующий документ - удостоверение или бейдж. Об этом журналистам сообщил Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка».

Скидка будет предоставляться во всех магазинах «Пятёрочка» в первой половине дня (до 13:00) по понедельникам в размере 10%, в остальные дни - 5%. Особо сообщается, что в некоторых регионах повышенная скидка 10% будет действовать не только в понедельник, но и в другие дни. Подробнее о скидках и акциях в твоем субъекте РФ можно узнать на сайте торговой сети www.5ka.ru.

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