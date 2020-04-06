31-летняя сотрудница ФСБ умерла через 12 часов после обысков в ее квартире

Драматичная история развернулась 3 апреля в одном из многоквартирных домов Внуковского района Москвы. Ранним утром в дверь к сонным жильцам постучали неизвестные. Хозяйка квартиры, 31-летняя сотрудница одного из управлений ФСБ России, капитан Светлана Ч. (имя изменено) неспешно открыла дверь и увидела людей в погонах.

Оперативники показали Светлане свои удостоверения и постановление суда на обыск жилища, после чего прошли внутрь. Их целью была совсем не хозяйка квартиры, а ее сожитель - 30-летний Сергей В.*, работающий инженером в ФГУП «МУ АУВД». Предприятие является подведомственной организацией Федерального агентства воздушного транспорта - Росавиация.

«Санкционированное судьей Московского городского суда обследование квартиры по месту фактического проживания Сергея В.* проходило с 07.40 по 08.45 утра. В ходе досмотра, был обнаружен пистолет "ИЖ-76" кустарно переделанный под гладкоствольный. После осмотра квартиры, правоохранители отправились в гараж принадлежащий Сергею, где нашли уже целый арсенал, часть из которого была изготовлена в ручную. Оперативники нашли два пистолета модели «Baikal CX» самодельно переделанные в боевые, глушитель, три обоймы, а также патроны к ним. Примечательно, что 41 патрон из обнаруженных у Сергея, произведен самодельно,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Обыски закончились в час дня. Сразу после обнаружения склада оружия, оперативниками было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Сергея задерживать на месте не стали, мужчина отправился домой к Светлане, где и начался этот тяжелый для семьи день. В этот же день, около половины первого ночи, хозяйка квартиры почувствовала себя плохо, у женщины начался эпилиптический припадок.

Сергей срочно вызвал скорую помощь. Наряд прибыл на место через 20 минут, однако спасти Светлану уже не смогли. Женщина скончалась до приезда врачей. В настоящее время по факту смерти 31-летней сотрудницы ФСБ России проводится отдельная проверка Следственным комитетом Российской Федерации.

*Все имена изменены